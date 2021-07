Presidente Bolsonaro recebe alta na manhã deste domingo (18)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebe alta médica na manhã deste domingo (18/7). A expectativa é de que o mandatário deixe o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, às 11h, e retorne a Brasília.

A alta será possível porque o sistema digestivo do presidente está funcionando regularmente, segundo a equipe médica. “Ele deverá retomar a rotina de trabalho com calma”, conforme informado pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo.

A movimentação de carros do comboio presidencial começou no início da manhã deste domingo. Por volta das 9h, um comboio de carros passou por uma entrada alternativa do hospital à espera do presidente.

FONTE: METRÓPOLES

