Presépio Flutuante realiza a primeira entrega de presentes na comunidade Terra Preta, no rio Negro

MANAUS — Principal símbolo do projeto “Natal das Águas – Luz da Esperança”, da Prefeitura de Manaus, o Presépio Flutuante iniciou neste domingo, 11/12, a entrega de brinquedos e cestas básicas na comunidade Terra Preta, no rio Negro.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e pelo Fundo Manaus Solidária (FMS), a balsa, que possui 50 metros de comprimento por 12 de largura, levou brinquedos, cestas básicas e muita alegria a 50 famílias da comunidade e entorno.

Durante o acendimento de luzes da balsa, a titular da Semed, Dulce Almeida, reforçou que o compromisso do projeto é atender até mesmo as comunidades mais distantes.

“Nós trouxermos para as pessoas a mensagem de que nós somos Manaus, de que nós estamos juntos, nós temos uma administração, uma gestão que se preocupa com Manaus como um todo, que essas pessoas que muitas vezes não podem ir até Manaus, não tem a oportunidade de ver aquilo tudo lindo que está lá na Ponta Negra, mas nós trouxemos um pouco disso, essa é a nossa principal preocupação, nosso principal objetivo, trazer um pouco dessa magia do natal para as comunidades mais distantes”, pontuou Dulce.

De acordo com o presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, a balsa vai atender 38 comunidades ribeirinhas levando alegria, brinquedos e segurança alimentar. “Hoje estamos na comunidade Terra Preta, depois a balsa volta para Manaus para manutenção e na quarta-feira ela vai para outra comunidade. A nossa ideia é a gente alcançar 38 comunidades e fazer com que elas possam curtir e ter alegria no nosso natal”, disse.

O Pólo Terra Preta no Rio Negro, atende as comunidades Solimõeszinho, Vila Nova do Chita e Santa Maria. Durante o dia, quem visitou a comunidade, conseguiu participar de várias atividades e em seguida, prestigiar de perto, a emoção da chegada da balsa.

“Não somos dessa comunidade, a gente é da etnia Baré, e a gente trouxe as crianças e o nosso povo para prestigiar hoje aqui, a gente vai curtir até o final, estamos bastante ansiosos para ver a balsa acesa, é muita alegria”, disse a autônoma Jessica Garrido.

O presépio conta com uma árvore de Natal e demais personagens que integram o nascimento de Jesus – os Reis Magos, Maria, José, o menino Jesus, anjos, além de animais. Para os moradores das diferentes áreas, a ação é inovadora, eles contam que vivenciar momentos como esse, que trazem também, amor e união, é muito importante.

“Nós não tínhamos essa experiência, nunca tinha tido, para gente ir para Manaus ficava difícil, levar as crianças e tudo, muita dificuldade e a gente recebendo assim na nossa comunidade, nossa, é maravilhoso”, completou a dona de casa, Alziene Salgado.

Circo na Escola

Além do Presépio Flutuante, a comunidade Terra Preta recebeu a 5ª edição do projeto “Circo na Escola”. A ação tem como objetivo levar cultura e educação por meio da arte circense. Fazem parte do projeto os palhaços Espoleta, Teco-Teco, Letreka e Lero-Lero; o mágico Davis; o boneco de ventríloquo Luizinho e o Mister Alain.

