Presente em 12 municípios, iluminação de LED beneficia mais de 480 mil pessoas

O programa de modernização da iluminação pública no interior do Amazonas, o Ilumina+ Amazonas, já alcançou 12 municípios, beneficiando mais de 480 mil pessoas. Executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas, o programa atingiu, nesta segunda-feira (08/08), a marca de 24 mil pontos de iluminação pública com a tecnologia de LED, o que corresponde a 40,3% do total planejado para ser instalado até o final do ano.

Entre outros benefícios, a iluminação pública de LED garante eficiência energética, menor impacto ao meio ambiente e economia de recursos públicos para investimento em outras áreas. De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, a modernização da iluminação pública no interior vem provocando, de forma imediata, mudanças no comportamento da população.

“Temos observado e ouvido os relatos de que as pessoas passaram a sair mais de casa à noite, aumentando a interação e o convívio social. Com o LED, os pais podem levar as crianças aos parques e praças, depois que chegam do trabalho e os comerciantes podem estender o seu horário de funcionamento”, observou.

A ex-vereadora do município de Autazes (a 107 quilômetros de Manaus), Francinete Onete da Silva, de 58 anos, conta que a melhoria na iluminação pública era uma demanda da população local, que agora celebra a conquista. “A cidade está linda, a criançada pode brincar até mais tarde, os pais podem ficar despreocupados, porque está tudo iluminado. Então, Autazes só tem a ganhar, a população está feliz”, afirma.

“Por conta do avanço da iluminação de LED, eu me sinto muito orgulhoso de ser morador de Autazes. Estou maravilhado”, ressaltou o comerciante de Autazes, João Gamboa, de 57 anos.

Segundo um dos engenheiros eletricistas da empresa Avanço, à frente do serviço, Josenaldo Prazeres, atuar no programa de modernização da iluminação pública no interior do Amazonas gera a sensação de dever cumprido em relação ao papel social diante das comunidades.

“Depois da troca pelo LED, a gente vê as pessoas que estão dentro de casa saírem nas ruas, elas ficam olhando para os postes, agradecendo as equipes, agradecendo a gente que está executando o serviço, porque realmente é uma melhoria na qualidade de vida. A cidade vai se desenvolver mais com a iluminação”, conta Josenaldo.

O Governo do Amazonas vai alcançar 27 municípios até o fim deste ano com o programa Ilumina+ Amazonas.

A substituição das luminárias a vapor de mercúrio, vapor metálico e vapor de sódio foi concluída em toda a área urbana de Tefé, Nhamundá, Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Autazes, Urucurituba e Itacoatiara, além de quatro comunidades de São Sebastião do Uatumã (Sant’Ana, Santa Etelvina, Santa Helena e Igarapé-Açu), a Vila Amazônia em Parintins e a Vila de Lindóia, em Itacoatiara. O programa também está em plena execução em Rio Preto da Eva e Humaitá.

Maués foi o primeiro município a ser contemplado com as luminárias de LED, em 2019, durante a implantação do Prosai Maués, e serviu de projeto piloto para o lançamento do programa, em maio de 2022.

O programa também está previsto para chegar em Presidente Figueiredo nesta terça-feira (09/08) e ao Distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré. Os próximos municípios que devem receber o Ilumina+ Amazonas são Eirunepé, Carauari, Benjamim Constant, Tabatinga, Boca do Acre e São Gabriel da Cachoeira.