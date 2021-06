Presa por esquartejar marido, Elize Matsunaga volta aos tribunais em disputa por filha

Elize Matsunaga foi condenada a 16 anos e três meses de prisão por ter matado e esquartejado o marido, o empresário Marcos Matsunaga. Agora, ela está de volta ao tribunal para enfrentar um processo de destituição do poder familiar sobre a filha de dez anos, que ela teve com Marcos. A ação é movida pelos pais de Marcos, sogros de Elize. As informações são do jornal O Globo.

A filha de Elize tinha um ano e um mês na época do assassinato. A princípio, quem ficou cuidando da garota no apartamento foi Roseli de Araújo Camarotto, tia de Elize, e técnica de enfermagem.

Elize está presa no regime semiaberto na Penitenciária de Tremembé. Há três anos, ela só deixa a prisão em saídas esporádicas. O assassinato de Marcos Matsunaga é um dos mais marcantes da história do País.

