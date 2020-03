Presa estelionatária que aplicava ‘golpe da casa própria’

Heloísa Araújo de Menezes, 36, foi presa acusada de aplicar ‘golpe da casa própria’. Segundo informações, ela se passava por funcionária da Suhab e oferecia facilidades no cadastro para as casas do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, em troca de valores em dinheiro.

Atualmente, a infratora responde a mais 40 boletins de ocorrência. Segundo o chefe de investigações do 12° DIP, Geraldo Filho, em 2016 Heloísa já havia sido presa pelo mesmo crime, e atualmente estava no regime semi aberto.

“Ela é profissional em enganar pessoas que tem o sonho da casa própria, que tem projeto de casa própria pela Suhab e que fazem suas inscrições honestamente. Ela se propõem em ajudar, cobrando um valor para facilitar”, explicou.

Em média, Heloísa cobrava de R$ 3 mil a R$ 5 mil das vítimas, que pagavam o valor em parcelas. “Hoje fomos procuramos por duas mulheres, continuamos as diligências e a prendemos em flagrante pelo crime de estelionato”, disse o chefe de investigações.

“Quem reconhecer a Heloísa, pode vir até o 12° DIP ou na delegacia em que registrou o Boletim de Ocorrência para que seja realizado o inquérito policial e para que o caso não fique impune. Que ela pague pelo crime que continua cometendo”, enfatizou Geraldo.

