Prêmio Nobel Verde reúne hoje Ruivinha de Marte e Roberto Carlos no Teatro Amazonas

MANAUS — A influencer Ruivinha de Marte ao lado de Roberto Carlos, na primeira edição do Prêmio Nobel Verde, o United Earth Amazônia. O evento acontece às 19h, desta segunda-feira (27), no Teatro Amazonas.

O “Prêmio United Earth Amazônia, um novo legado Nobel, pela contribuição à preservação da floresta da Amazônia Legal”, contemplará seis projetos desenvolvidos na região amazônica com iniciativas de responsabilidade socioambiental e governamental.

“Como influenciadora digital, apoiar um projeto como este é muito importante! Acredito que é meu dever influenciar chamando a atenção dos meus seguidores para a preservação do meio ambiente. Realmente, estou muito feliz de vir de marte para prestigiar esse momento. É que honra estar ao lado de Roberto Carlos. E quero contribuir junto com a minha geração da internet, que precisa dar mais atenção para a preservação da Amazônia”, disse entusiasmada Ruivinha.

A cerimônia de entrega dos prêmios contará ainda com a presença do prefeito de Manaus, David Almeida, presidente e diretor executivo da United Earth, Marcus Nobel, e dos sócios fundadores da LCTM BrandBuilders, Sérgio Lopes, Claudio Conde, Alberto Traiger e Maria Creuza Meza, criadores do prêmio, além dos executivos que coordenaram diretamente o projeto, Adriana Martins Pacchiele, e Rubenson Chaves, representante da LCTM BrandBuilders em Manaus.

A United Earth e a LCTM BrandBuilders são as duas instituições que criaram o prêmio United Earth Amazônia.

O Prêmio tem entre os patrocinadores: o grupo Tellescom, grupo com ecossistema completo, integrando manufatura, R&D, logística, software, serviços, soluções inovadoras de transformação digital e projetos socioambientais; e a Moto Honda da Amazônia, líder nacional no segmento duas rodas. A Moto Honda, há mais de 45 anos presente na Região Amazônica, mantém diversos projetos ambientais, tendo como premissa a preservação e o uso consciente dos recursos naturais como aspectos essenciais para o desenvolvimento econômico.

Transmissão ao vivo

O Prêmio tem ainda o apoio do Governo do Estado do Amazonas e da Prefeitura Municipal de Manaus. O público pode acompanhar ao vivo por transmissão no canal do youtube do evento (https://www.youtube.com/@investamazoniabrasil) e pelo Instagram @invest.amazonia.brasil.

Quem são os premiados

Na área de Artes e Música, os premiados são: o cantor e compositor, Roberto Carlos, que estará presente na solenidade de entrega do prêmio, e Erasmo Carlos, falecido em novembro do ano passado, pela contribuição que ambos fizeram, por meio de sua obra musical, à conservação da Amazônia. Erasmo Carlos será representado pelo seu filho Leonardo Esteves.

“Estamos muito felizes com o resultado da seleção dos premiados. Os projetos são fantásticos, relevantes para a sustentabilidade da Amazônia, e representativos das várias comunidades e de toda a região”, afirmou Adriana Martins Pacchiele, coordenadora executiva do Prêmio United Earth Amazonia.

Ela conduziu todo o processo desde a seleção até a escolha dos projetos nominados junto com o time de ESG da LCTM BrandBuilders – Ana Marques, Glaucia Bastos, Junia Borges, Warwick Manfrinato, Raquel Padua, Claudio Nascimento, Daniel Penteado e Fábio Sicilia. A auditoria dos projetos coube à Ambipar e a seleção final contou ainda com todos os mais de 20 membros integrantes do Comitê organizador, incluindo o próprio Marcus Nobel.