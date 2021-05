Preguiça é flagrada agarrada em fio de alta tensão na Djalma Batista nesta sexta-feira (28)

Uma preguiça foi flagrada na tarde desta sexta-feira (28) com suas patas agarradas aos fios de alta tensão da avenida Djalma batista em frente ao GRUPO DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (GDC).

O animal esteve com a vida em perigo ao segurar nos fios de alta tensão. Curiosos que passavam próximos do local flagraram toda ação. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), porém, disse que só a Amazonas Energia poderia intervir no caso.

O GDC entrou em contato com a concessionária de energia e espera o retorno.

Assista:

