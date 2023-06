Prefeitura vai reformar ginásio poliesportivo do Santa Etelvina

Dando continuidade às intervenções estruturais em quadras e campos esportivos nas comunidades da capital amazonense, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), anuncia reforma no complexo esportivo Amadeu Teixeira, situado no bairro Santa Etelvina, zona Norte. Em vistoria na tarde desta quarta-feira, 14/6, o secretário Renato Junior constatou a necessidade imediata de reparos.

“Estamos aqui no Santa Etelvina, atendendo, por determinação do prefeito David Almeida, uma solicitação do vereador Elan Alencar, no complexo esportivo Amadeu Teixeira, que por muitos anos caiu no esquecimento, e será, agora, reformado”, anuncia o secretário.

“Vamos dar ordem de serviço para que a Seminf inicie as obras nesse local que será ponto de referência na área do Santa Etelvina. Com o Legislativo e o Executivo andando de mãos dadas, quem ganha é a população, a juventude, que praticará esporte nesse lugar”, complementa.

O complexo fica na avenida 17 de Março, onde, atualmente, serve de ponto de encontro de jovens e crianças para a prática de futebol, tênis de mesa e futsal. A estrutura possui quadra coberta com arquibancada e gradis deteriorados. A pintura já desgastada denota abandono. Na parte de trás, uma piscina inutilizada acumula água e sujeira, evidentemente inapropriada ao uso.

Em meio a todo esse cenário, crianças e adolescentes de pés descalços e bola surrada despontam, nesta tarde de quarta-feira, em uma partida de futebol na quadra. O Diego Amaral, 25 anos, morador do bairro e organizador de campeonatos no ginásio, declarou que a comunidade está entusiasmada com a notícia da reforma.

“A gente agradece muito por essa reforma que vai vir, porque esse ginásio está abandonado. Estamos muito felizes. O pessoal do esporte, [da categoria] de base, do amador e quem organiza campeonato, como eu, fica animado, porque agora sim vamos poder trazer times para jogar com torcida. A atual gestão da prefeitura está trabalhando mesmo e merece todo o nosso agradecimento por tudo que tem feito pelo nosso bairro, desde o asfalto nas ruas até a reforma agora do nosso ginásio”, disse.

Acompanhando o corpo técnico na vistoria, o vereador Elan Alencar atesta o trabalho de incentivo ao esporte realizado pela prefeitura nos últimos dois anos.

“Gratidão ao prefeito David Almeida, porque estamos aqui fazendo justiça social. As pessoas que praticam esporte e veem esse espaço abandonado por tanto tempo poderão, hoje, contemplar essas ações de melhorias acontecendo na gestão de um prefeito que também é desportista”.