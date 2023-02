Prefeitura vai inaugurar ‘Semtepi Itinerante’ com serviços no Viver Melhor

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), promove, na próxima segunda-feira, 13/2, a primeira ação com a van de serviços itinerantes do órgão. A programação será realizada a partir das 8h, no residencial Viver Melhor, localizado na avenida da Conquista, bairro Lago Azul, zona Norte.

No local, o “Semtepi Itinerante” ofertará cursos, workshops, oficinas práticas, atendimento para artesãos e empreendedores, e serviços do Sine Manaus com vagas de emprego direcionadas para o público da região. Além disso, será realizado um campeonato de e-sports, torneios de robótica e instrução para pilotagem de drone.

“Nós vamos atender os inúmeros pedidos que recebemos nos canais oficiais da Prefeitura de Manaus, levando essa programação especial ao residencial Viver Melhor. Essa atividade será recorrente, seguindo um cronograma agendado, a fim de atender outras regiões de Manaus. A ideia é levar serviços, oportunidade de emprego e qualificações profissionais”, destacou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Serão mais de cinco oficinas profissionalizantes, com os temas de design de sobrancelhas, barbearia profissional, produção de pizzas, pilotagem de drone e robótica. No local, também será feita a inscrição prévia para o curso “Empretec”, que é voltado para empreendedores. Os participantes inscritos no site: https://linktr.ee/semtepiitinerante receberão certificação.

Confira a programação completa

8h às 15h – Atendimento do Sine Manaus.

8h às 15h – Consultoria de empreendedorismo com o Sebrae Amazonas.

8h às 15h – Inscrições para o curso Empretec.

8h30 às 9h – Palestra: Postura na entrevista de emprego.

9h às 9h30 – Palestra: Empreendedorismo como alternativa de renda.

9h às 14h – Oficina: Mão na Massa

9h às 11h – Campeonato de Free Fire (turma 1)

13h às 15h – Campeonato de Free Fire (turma 2)

9h às 11h – Oficina: Robótica para crianças (turma 1)

13h às 15h – Oficina: Robótica para crianças (turma 2)

9h às 11h – Pilotagem de drone (turma 1)

13h às 15h – Pilotagem de drones (turma 2)

9h às 11h – Barbearia profissional (turma 1)

13h às 15h – Barbearia profissional (turma 2)

9h às 11h – Design sobrancelhas (turma 1)

13h às 15h – Design sobrancelhas (turma 2)