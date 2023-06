Prefeitura vai apurar responsabilidade sobre quebra de mureta do CSU do Parque 10

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), esclarece que a quebra de mureta e grades do Centro Social Urbano (CSU), localizado no bairro Parque 10, ocorrida na tarde de domingo (18), foi feita sem autorização do poder público municipal e que as responsabilidades estão sendo apuradas. A estrutura é de fundamental importância para a segurança do espaço e a sua quebra causa preocupação, tanto para a administração municipal quanto para a comunidade local.

Será instaurada uma investigação interna para apurar as responsabilidades pela destruição da mureta e grades, visando identificar os agentes envolvidos e tomar as devidas providências. De imediato, a Prefeitura de Manaus irá reparar os danos causados à estrutura do CSU do Parque 10 ainda nesta segunda-feira (19).

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informa ainda que a circulação de veículos no entorno do CSU do Parque 10 é monitorada, de forma constante, a partir da presença dos agentes do trânsito no local até o encerramento do festival folclórico.

A equipe do trânsito esteve no domingo, para averiguar a denúncia. Depois de confirmada, foi determinado que não houvesse cobrança de estacionamento.

Hoje, representantes do IMMU também estarão em reunião com os responsáveis pelo evento, para que sejam tomadas as medidas necessárias.

A Prefeitura de Manaus aproveita a oportunidade para reforçar o seu compromisso com a preservação do patrimônio público e com a qualidade de vida da população, oferecendo espaços adequados e seguros para o lazer e prática esportiva de todos os cidadãos.