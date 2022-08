Prefeitura triplica número de câmeras de monitoramento em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), iniciou o processo de ampliação de câmeras de monitoramento da cidade, passando de 41 para 159 lentes espalhadas pela capital. As imagens são usadas para garantir um melhor serviço dos órgãos municipais como trânsito, transporte e Defesa Civil.

Desde o ano passado, o CCC vem acelerando o ritmo de fiscalização dos serviços municipais, e garantindo, por meio da integração das pastas, soluções cada vez mais ágeis para a cidade. O objetivo agora é triplicar o número de câmeras, aumentando a cobertura visual da prefeitura sobre o município.

“Manaus é uma cidade muito grande, com mais de 2 milhões de habitantes, e quanto mais câmeras de monitoramento, melhor. Nós começamos montando 41 câmeras e o prefeito David Almeida deu o comando de triplicar e por isso hoje nós estamos caminhando para 159 câmeras que serão essenciais para o monitoramento”, afirmou o superintendente do CCC, Sandro Diz.

O superintendente ressaltou ainda que as novas câmeras serão instaladas em pontos que antes estavam descobertos. “Mais da metade da cidade agora estará coberta com as nossas imagens e monitorada pelo CCC, o que garante mais segurança, não só para a população, como para os agentes e prédios públicos, fortalecendo os serviços prestados”, salientou.

Atualmente, cinco serviços funcionam de forma integrada no Centro de Cooperação da Cidade: trânsito, transporte, Guarda Municipal, Defesa Civil e telemonitoramento em Saúde. Até o fim do ano, novos serviços municipais devem ser agregados ao prédio.

