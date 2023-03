Prefeitura trabalha em automatização de dados para futura Certidão de Endereço On-line

Para acelerar a atualização da base de dados de logradouros públicos da cidade, a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), fez uma nova etapa de treinamento da equipe da Gerência de Mobilidade Urbana (GMU) dentro da plataforma ArcGIS.

Os colaboradores receberam treinamento para atuarem na correção de nomenclatura de vias, correção de Códigos de Logradouros (CL), ajustes de geometria, e outros dados, com suporte da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef). O treinamento faz parte das ações da Gerência de Informação e Geoprocessamento (GIG) do instituto, atuando dentro do ambiente geocolaborativo do próprio sistema.

São mais de 12 mil vias públicas que passam por essa atualização para futura entrada no sistema Biud, um software de licenciamento urbanístico de forma autônoma, que agiliza o atendimento ao cidadão e servidores, desburocratizando processos.

“A entrada no Biud vai possibilitar que a emissão da Certidão de Endereço, que hoje acontece de forma manual, com análise documental, possa ser feita on-line, de forma imediata, pelo próprio cidadão. Mas, para isso, é preciso automatizar a numeração dos lotes, o que está sendo feito pela equipe com a atualização da camada logradouro”, explicou a gerente do GMU, arquitetura e urbanista Carolina Azevedo.

A arquiteta lembra que o treinamento ajuda o órgão a concluir a atualização sem a contratação de novos colaboradores e sem prejuízo às funções da gerência. “Estamos transpondo obstáculos físicos e de equipamentos, mas avançando na finalização de metas, com o trabalho em equipe e otimização dos recursos disponíveis”, comentou.

Software

O uso adequado e otimizado da plataforma BIM e da inteligência artificial apresenta alternativas para análise de projetos de forma automatizada, autodeclaratória, desburocratizando o processo e os serviços públicos.

O banco de dados no ArcGIS permite um melhor desempenho em relação ao trabalho dos setores técnicos e nas ações integradas de planejamento, desenvolvimento de projetos e fiscalização de forma mais adequada e sustentável para a cidade e para as demandas da população.