Prefeitura terá novo site institucional com foco nos serviços e usuários

MANAUS, AM — A Prefeitura de Manaus colocará, em breve, à disposição da população um novo site institucional. Mais dinâmico, seguro, responsivo e 100% focado nos serviços oferecidos pela gestão municipal aos manauenses. A novidade foi anunciada em reunião realizada ontem (13), pelo titular da Secretaria de Comunicação (Semcom), jornalista Israel Conte, com os assessores responsáveis pelos departamentos de Comunicação das secretarias municipais.

Prata da casa, o novo site institucional está sendo desenvolvido em conjunto por servidores da Semcom, tendo à frente do projeto o subsecretário de Comunicação, Jack Serafim, e servidores da Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Subti), sob orientação do subsecretário Richard Douglas.

“É uma determinação do prefeito David Almeida que a prefeitura seja direta na resolução dos problemas e facilite a oferta de serviços ao cidadão. E essa é a proposta do novo site da Prefeitura de Manaus. Quem procura, vai achar rápido o que precisa. Hoje apresentamos a versão beta ao competente time de assessores das secretarias e integramos cada um na missão de catalogar os serviços mais procurados pelos usuários e produção de conteúdo”, explica o secretário Israel Conte.

Integração e segurança

Além de um novo portal da prefeitura, serão publicados novos portais para as secretarias, também, com o mesmo foco na oferta de serviços. Essa integração, explica o subsecretário Jack Serafim, permitirá a padronização institucional da informação e da prefeitura como um todo.

“O usuário que busca nossos serviços terá a mesma familiaridade ao acessar o portal institucional da prefeitura e de uma de nossas secretarias. Comunicação é repetição, portanto, entregar o mesmo processo irá garantir que a mensagem seja aceita pelo usuário sem erro, ampliando nosso alcance na oferta de serviços”, comenta Serafim.

A segurança da informação também é o foco dessa nova construção dos portais da prefeitura. Segundo o subsecretário da Subti, Richard Douglas, a unificação de todos os sites da prefeitura garantirá que todas as informações, e principalmente, os sistemas que gerenciam os serviços da prefeitura estejam seguros.

“Trabalhamos hoje com a construção de vários sites. Cada um com sua especificidade e configurações próprias. Com essa unificação, tudo estará num único servidor e protegido pela nossa política de segurança. Evitaremos os acessos indevidos, porque a porta de entrada para o sistema estará aqui no nosso servidor principal”, afirma Richard Douglas.

Em fase de homologação e testes, o portal da prefeitura tem previsão de entrar no ar a partir do segundo semestre deste ano. “Os testes já começaram. Em breve, entregaremos mais esse produto funcional da gestão do prefeito David Almeida”, explica Israel Conte.