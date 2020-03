Prefeitura suspende atendimentos nos PACs

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Direito do Consumidor e Ouvidoria – Procon Manaus (Semdec), informa que, a partir desta quinta-feira, 19/3, todos os atendimentos ao público realizados nos PACs Praça 14, Espírito Santo e Phellippe Daou estão suspensos por tempo indeterminado por medida de precaução contra a transmissão do novo coronavírus, causador da Covid-19. As ações do Prefeitura + Presente também estão suspensas.

O expediente interno e as fiscalizações continuam normalmente. Os servidores dos PACs estão sendo realocados para atividades internas. Somente servidores com mais de 60 anos e os que estão em grupo de risco estão sendo liberados para teletrabalho. A medida busca assegurar a saúde e o bem-estar dos cidadãos manauaras, conforme determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto.

