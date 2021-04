Prefeitura sanitiza mais de 80 mil veículos em ação nas barreiras da cidade

Mais de 80 mil veículos foram sanitizados nas barreiras sanitárias montadas pela Prefeitura de Manaus, de janeiro ao início de abril deste ano, nas rodovias AM-010 (Manaus – Itacoatiara), BR-174 (Manaus – Boa Vista/RR), BR–319 (Manaus – Porto Velho/RO) e na Ponte Phelippe Daou (Manaus – Manacapuru). A ação está entre as medidas adotadas pelo prefeito David Almeida, no combate ao aumento de casos da Covid-19 na capital, e em cumprimento ao decreto estadual nº 43.303/2021, que determina restrição de circulação de pessoas pela cidade.

Os veículos foram sanitizados com a aplicação de quaternário de amônio nas longarinas e nos pneus de carros e motocicletas.

“Nosso objetivo consiste no bem-estar populacional e as barreiras sanitárias foi uma das formas adotadas pelo prefeito para minimizar os casos de Covid, que estavam com índices altos nos primeiros três meses deste ano. Com isso, nossos agentes estavam orientados a direcionar as pessoas que apresentavam sintomas da doença às Unidades Básicas de Saúde. O reforço das orientações para o uso de máscaras e evitar aglomerações, iniciativas que ainda se fazem necessárias, também fizeram parte da ação”, disse o secretário municipal chefe da Casa Militar, tenente William Dias.

Os trabalhos foram realizados em parceria com a Defesa Civil, Guarda Municipal, secretarias municipais de Saúde (Semsa), Limpeza Urbana (Semulsp), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

