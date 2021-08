Prefeitura reúne candidatos que concorrem como conselheiros do Concultura 2021/2023

Uma convocação especial da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), da Prefeitura de Manaus, realizada no dia 20/8, no Museu da Cidade de Manaus, informou os detalhes da eleição aos 27 candidatos presentes, dos 39 inscritos a conselheiros nos oito segmentos culturais para a gestão 2021/2023. A eleição vai acontecer no dia 2/9, das 9h às 17h, no Palácio Rio Branco, na praça Dom Pedro II, centro histórico, sede do Concultura, de forma presencial em voto impresso às oito vagas e suplentes, entre os inscritos nos segmentos de artes visuais, audiovisual, cultura étnica, cultura popular, dança, literatura, música, teatro e circo.

O presidente da comissão eleitoral e vice-presidente do Concultura, Neilo Batista, ressaltou que as medidas adotadas pela gestão atual, seguindo orientação do prefeito David Almeida, já deram resultado positivo com o número recorde de inscritos de 39 candidatos e 1.188 eleitores. “Outra inovação é a indicação (opcional) de fiscais pelos candidatos para garantir a lisura no dia da eleição”, disse Batista.

Cada candidato poderá indicar, até o dia 30/8, um fiscal para acompanhar o pleito, desde a zerésima até a apuração dos votos. “Dentre as novidades para tornar o pleito mais concorrido e transparente vamos realizar uma live de apresentação e propostas de trabalho dos candidatos no dia 27/8”, informou Batista.

Cada candidato terá três minutos para se apresentar e falar de seu plano de trabalho à frente da cadeira do conselho.

Segue a ordem de apresentação dos candidatos:

Dia 27/8

9h às 10h – Artes Visuais (Crislane da Silva Medeiros, Selma Carvalho Zanirato Maia, Dudson Campos Carvalho e Esther Bentes da Silva Rocha); Audiovisual (Alan Gomes Freitas, Hercules Andrade Gomes e Izis Negreiros de Souza); Cultura Étnica (Ludimar Nunes Gonçalves, Helderli Fideliz Alves e Ted Harrison Martins Cesar); Dança (Marcos André Durand Pereira, William Araújo de Brito, Álvaro Francisco Gonçalves, Ricardo da Silva Moldes e Iris da Silva Almeida) e Literatura (Elias Gomes de Andrade, Luiz Gonzaga Lauschner, Rojefferson da Silva Moraes e Dorival Querino de Carvalho);

14h às 15h – Cultura Popular (Maria Aparecida Trindade, Fabiano das Neves Leandro, Marlucia dos Santos Silva, Marcos Vinicius Alves, Mônica Marques da Silva, Yang Alfredo Florentino e Ângela Maria Fonseca Morais); Música (Vivian Oliveira da Silva, Janderley Souza de Andrade, Aldemir Frank B. F. Botelho, João Roberto Pereira Lima, Lairton Oliveira da Silva, Leandro Menezes da Silva, Stivisson Menezes Correia, Zacarias Fernandes da Costa, Nely Miranda de Souza, Uendel da Silva Pinheiro e Van Ney Valois Nunes da Silva); Teatro e Circo (Anilton Clei Lima dos Santos e Madirson Francisco Souza).

Eleição

Conforme o edital, os eleitores devem votar portando máscara, caneta e documento de identificação original com foto. A apuração será feita no dia 2/9, após o fechamento das urnas na sala de reuniões do Concultura, com um segmento por vez. Será instalado um telão no térreo, para que o público possa acompanhar a apuração dos votos.

O resultado será publicado dia 3/9 no Diário Oficial do Município (DOM). Os recursos deverão ser feitos em até 3 dias úteis, a contar da publicação, e devem ser enviados para o e-mail planejamento.concultura@gmail.com

