Prefeitura retoma Faixa Liberada da Ponta Negra nesta quarta-feira

A Prefeitura de Manaus retoma, nesta quarta-feira (7), o projeto Faixa Liberada no complexo turístico da Ponta Negra, na zona Oeste. As atividades das quartas-feiras, que estavam suspensas em virtude da pandemia, terão retorno obedecendo a todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

A Faixa Liberada é uma iniciativa da prefeitura, por meio da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). O projeto, já retomado aos domingos, terá sua extensão nesta quarta-feira, no horário de 17h às 21h.

O retorno da Faixa Liberada nesta contará com a parceria do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). Os agentes do instituto vão realizar a alteração do percurso e todas as sinalizações necessárias, liberando uma das faixas da avenida Coronel Teixeira, no perímetro que compreende a rotatória em frente à entrada do Tropical Hotel e a rotatória próxima à avenida do Turismo, no sentido bairro/Centro.

“O projeto Faixa Liberada retorna às quartas, como opção segura de lazer e, principalmente, como promoção à qualidade de vida neste momento de pandemia. Este e tantos outros projetos voltados para o esporte na cidade estão no radar do prefeito de Manaus, David Almeida, no intuito de oferecer o espaço para práticas de caminhadas e corridas, melhorando o bem-estar da população em geral”, ressaltou o subsecretário da Semjel, Platiny Soares.

*Com informações da assessoria

