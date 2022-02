Prefeitura retoma atividades do Projeto Conexão Aprendizagem

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), retoma as atividades do Projeto Conexão Aprendizagem: Visando Oportunidades, a partir da próxima segunda-feira, 7/2, encerrado no mês de novembro. Os encontros serão via on-line e de forma totalmente gratuita. O projeto, executado na gestão do prefeito David Almeida, tem o objetivo de abordar temas atuais, relacionados a assuntos que estão em pauta, nas respectivas áreas de conhecimento no mercado de trabalho e empreendedorismo.

A primeira edição deste ano é com o tema “Como Empreender do Zero”. Assim como a elementar, as demais palestras, que acontecerão às segundas-feiras, serão ministradas por meio da plataforma Microsoft Teams.

Entre as atividades que serão ministradas em fevereiro estão: Criando um Currículo Atrativo e Entrevista de Emprego. Em março: Mulher no Mercado Empreendedor, Protagonismo Feminino, Violência Doméstica Contra Mulher e Educação Financeira para Mulheres.

Já nos meses abril e maio, as aulas serão, respectivamente, sobre Motivação Pessoal, Segurança da Informação Tecnológica, Independência Financeira e Como Vencer a Ansiedade; Mães Empreendedoras, Finanças para Mães Empreendedoras, Vida Pessoal e Profissional e Jornada Mãe Empreendedora.

Em junho os temas que serão abordados são Análise de SWOT, Linguagem Corporal, Resiliência e Planejamento financeiro; em julho: Postura Pessoal e a Linguagem Corporal, Formas de Atrair Clientes, Dinâmicas Interativas e Desinibidoras e Qualidade no Atendimento.

O mês de agosto será aberto com o tema Educação Financeira e dará segmento com os demais como Depressão e Saúde Mental, Planejamento Estratégico para Crescer, Mudança de Mentalidade e Processos Organizacionais. Já em setembro será Liderança Motivacional, Mercado Competitivo e Planos para se Reinventar.

Por fim, nos últimos meses, outubro e novembro, serão apresentados os tópicos, respectivamente: Recursos Para Seu Negócio, Técnicas de Vendas Digitais, Aparecer na Mídia e Pontos Fortes e Talentos para Crescer; Direito do Consumidor, Como Reduzir Custos e Excelência no Atendimento.

