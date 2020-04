Prefeitura reforça serviços do SOS Funeral

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), responsável pelo serviço SOS Funeral, informa que o estoque de urnas funerárias está abastecido para suprir o aumento de demanda de sepultamentos e que houve reforço na equipe de servidores para prestação do trabalho. Com isso, o município tranquiliza a população quanto aos boatos da não capacidade de atendimento na atual situação de pandemia da Covid-19.

Os serviços do SOS Funeral são destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. A Prefeitura de Manaus dispõe também de contêiner que funciona como um escritório do serviço do SOS Funeral para administração de corpos que chegam para sepultamento no cemitério Nossa Senhora Aparecida, bairro Tarumã, zona Oeste. A estrutura foi cedida pela empresa Nasser Engenharia à prefeitura por tempo indeterminado e sem custos ao erário público.

Outras duas câmaras frigoríficas também foram instaladas no cemitério público Nossa Senhora Aparecida, para dar mais agilidade no atendimento do serviço, hoje o único disponível para população mais vulnerável de forma gratuita, para realizar o enterro das pessoas que não têm condições para arcar com as custas do sepultamento. As câmaras estão sendo utilizadas para o armazenamento dos caixões, enquanto os familiares aguardam o momento do enterro, sem a necessidade do veículo do SOS Funeral ficar aguardando a liberação, já podendo retornar à base para novo chamado.

