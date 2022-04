Prefeitura reforça qualidade das merendas servidas nas escolas da Semed

Para garantir uma alimentação saudável e de qualidade, a Prefeitura de Manaus busca cada vez mais servir refeições variadas e nutritivas aos estudantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A merenda escolar servida nas escolas da rede municipal de ensino é fiscalizada pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE), que tem como objetivo acompanhar a aplicação dos recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

“Oferecer uma alimentação boa e de qualidade é um compromisso que o prefeito de Manaus, David Almeida, assumiu com os mais de 246 mil alunos da rede municipal de ensino. Sabemos que uma alimentação saudável faz uma grande diferença na vida de nossas crianças, promove saúde, o crescimento e desenvolvimento, além de prevenir várias doenças. Por isso, temos o cuidado de ofertar uma merenda escolar adequada e saudável aos alunos da rede pública municipal”, assegurou a secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida.

A nutricionista da Semed, Dayana Brito, explicou como é o processo de distribuição dos alimentos entre as unidades de ensino.

“A alimentação escolar do município é assegurada pelas diretrizes do PNAE, que determina desde a compra até a distribuição dos alimentos nas escolas, além de quantidades de macro e micronutrientes, por modalidade de ensino, ou por faixa etária. Então a creche, educação infantil, ensino fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem uma quantidade certa de nutriente e, a partir disso, o cardápio é elaborado”, pontuou.

Aprovação

De acordo com Anderson Rodrigues, gestor do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Dra. Viviane Estrela Marques Rodella, localizado na avenida Comendador José Cruz, Lago Azul, zona Norte, que atende mais de mil crianças, a merenda começa a ser preparada bem cedo.

“A preparação da merenda é um momento muito importante, um compromisso do prefeito David Almeida e da secretária Dulce Almeida em oferecer aos nossos alunos uma alimentação de qualidade. É muito gratificante poder oferecer uma alimentação farta para essas crianças, que vai nutrir a vida delas, já que muitas são tão carentes”, informou Anderson.

Para a merendeira do Cime, Maria Zenobia, é um prazer cozinhar para as crianças, já que elas comem tudo e ainda repetem. “Tudo o que eu faço, eles comem. Eu gosto, fico muito feliz, muitos ainda repetem até quatro vezes, tanto faz se é na comida salgada, quanto no doce, e eu gosto de trabalhar para eles, por isso nunca faltei um dia”, falou emocionada.

A aluna Vitória Correia, 9, do 4º ano, elogiou bastante a merenda da escola e ainda elegeu o prato favorito. “Adoro, é uma delícia a comida da escola, as merendeiras são perfeitas, fazem a melhor comida, mas o meu prato favorito é arroz, feijão com picadinho”, elogiou.

*Com informações da assessoria