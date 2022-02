Prefeitura reforça limpeza da orla do São Raimundo

A Prefeitura de Manaus realiza, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), diariamente, ações de limpeza em diferentes localidades, para manter ruas, igarapés e a orla da cidade sempre limpas. Um dos principais pontos é a orla do São Raimundo, no bairro do mesmo nome, zona Sul, onde trabalhadores da limpeza pública fazem, nesta terça-feira (08), o recolhimento de resíduos sólidos e retirada de vegetação aquática da superfície da água.

“Estamos fazendo uma grande ação de limpeza na orla do São Raimundo. O lixo já estava acumulando muito na área. A determinação é do prefeito David Almeida e do secretário Sabá Reis, que assumiu o compromisso de limpar as nossas orlas, rios e igarapés”, destacou o coordenador das balsas de limpeza de rios e igarapés da Semulsp, Marlon Chagas.

A Semulsp segue em ação nas orlas da Manaus Moderna e da Panair. Além disso, está presente no igarapé da rua Palmeira do Miriti, no bairro Gilberto Mestrinho, rua Padre Cícero, bairro Cidade de Deus, ambos na Leste, e no igarapé do Passarinho, no Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

“Também estou com outra equipe de limpeza na orla da Manaus Moderna, onde estamos fazendo a coleta das balsas e limpeza nas rampas. E também a coleta próximo da Panair. Estas ações de hoje fazem parte do trabalho de limpeza diária que a Semulsp desenvolve para que esses lixos não venham parar dentro dos nossos rios e igarapés”, explicou Chagas.

Foto: Valdo Leão/SemulspA coleta fluvial dos resíduos nos igarapés é realizada com a utilização de balsas, empurradores, escavadeiras hidráulicas e embarcação autopropulsora, tipo carga geral, e botes com motores de popa.

Limpeza diária

Todos os dias, a Semulsp realiza a limpeza dos igarapés em Manaus. São 60 quilômetros de orla percorridos para a realização desse serviço. Áreas, como Manaus Moderna, Panair, igarapé do Franco, igarapé do 40, marina do Davi, porto da Companhia Energética do Amazonas (Ceam), praia da Lua, e ainda regiões rurais, como comunidades do Livramento, Julião, Abelha e Nossa Senhora de Fátima recebem ações da prefeitura.

A modalidade de limpeza dos igarapés e da orla da cidade retirou, em média, 35 toneladas por dia de lixo ao longo de 2021. Grande parte desses materiais retirados das águas é de garrafas PETs, descartáveis e resíduos domésticos, que poderiam ser reciclados.

FONTE: Ascom