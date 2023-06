Prefeitura reforça iluminação LED em 30 paradas de ônibus em ação conjunta de revitalização

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha com uma grande ação em 30 paradas de ônibus que recebem novos pontos de iluminação em LED. Os serviços estão concentrados nesta primeira etapa de reestruturação, no bairro Cidade Nova, zona Norte, e no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

O trabalho é realizado pela concessionária ManausLuz, sendo coordenado e fiscalizado pela Unidade Gestora de Abastecimento de Energia- UGPM-Energia, vinculada à Seminf, com a meta de instalar três pontos de luminárias em cada parada de ônibus.

No bairro Cidade Nova, as equipes trabalham nos núcleos 3, 15 e 16, e também na avenida Max Teixeira. Em paralelo, outra frente de obra atua na rua Maneca Marques, no bairro Parque 10.

“A gestão do prefeito David Almeida é dinâmica, rápida e atua de forma emergencial na cidade, com obras de infraestrutura, reformas de feiras, escolas e UBSs, sempre com o apoio de outras secretarias que são integradas neste sistema de fortalecer e inovar cada vez mais a nossa cidade. A pasta de Infraestrutura atua em serviços de recapeamento todos os dias, drenagens, calçadas, erosões, e nos pontos de iluminação pública que são essenciais para a nossa cidade. Só estamos cumprindo a ordem do nosso prefeito fazendo o possível e o impossível por Manaus”, afirma o secretário de Obras Renato Junior.

O diretor da Unidade Gestora de Abastecimento de Energia (UGPM – Energia) Robson Goiabeira relata que as equipes mapeiam as paradas de ônibus que estão com falta de iluminação em todas as zonas da cidade, com a meta de executar o serviço e devolver o amparo aos usuários do transporte.

“O prefeito David Almeida e o secretário de Obras Renato Junior determinam esses serviços para trazer conforto e segurança à população, principalmente para as pessoas que utilizam o transporte público, até tarde da noite, e essa ação contribui e fortalece a segurança pública”, ressalta Robson.

É importante informar que a população pode solicitar a manutenção da iluminação pública por meio do telefone 08002010001 ou pelo aplicativo Manaus+Luz, disponível para Android e IOS.