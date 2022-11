Prefeitura reforça frota de ônibus em dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol

MANAUS — Torcedores que irão acompanhar os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo terão atenção especial da Prefeitura de Manaus para assistir as transmissões. Nos dias de jogos da seleção, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) irá reforçar a frota de ônibus em 30% na cidade para permitir o deslocamento dos usuários de transporte para acompanhar as partidas de futebol.

O reforço da frota de ônibus ocorre duas horas antes do início dos jogos e prossegue até o começo das partidas. Após os jogos, o reforço retorna para garantir o transporte dos torcedores a seus destinos.

A chefe de Divisão de Transporte Coletivo do IMMU, Eliete Miranda Caldeira, explicou a necessidade de reforço da frota. “Em dias de jogos da seleção, as repartições públicas e parte do comércio irão fechar mais cedo, para que os trabalhadores possam assistir às partidas e, por isso, estamos prevendo um aumento no volume de passageiros nas horas que antecedem os jogos. Então, o IMMU decidiu reforçar os serviços de transporte”, destacou a chefe de Divisão.

Trânsito

Ainda em relação aos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo, o IMMU irá atuar para facilitar o fluxo de veículos na Arena da Amazônia e nas “Ruas da Copa”, habilitadas pela prefeitura para transmissão dos jogos, para permitir que os torcedores cheguem aos locais com segurança e a tempo de acompanhar as partidas.

Serão monitoradas as vias principais próximas as ruas 24 de Agosto, no bairro Morro da Liberdade, na zona Sul; rua Professora Isaura Barroncas, no Alvorada, zona Centro-Oeste; rua 3, no Alvorada, zona Centro-Oeste; rua Capitão Francisco Galvão, no São José 1, zona Leste; rua Santa Isabel, na Vila da Prata, zona Oeste; além de outras vias, visando garantir a segurança viária.

Os agentes de trânsito do IMMU também irão atuar diretamente na Arena da Amazônia, onde os jogos também serão transmitidos em um telão instalado no espaço. Os locais indicados de estacionamento são as avenidas do Samba e Belmiro Vianez.