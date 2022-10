Prefeitura recupera rede de drenagem profunda em rua Lobo D’Almada, no Centro

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realiza mais uma obra emergencial no centro da cidade. Nesta sexta-feira, 21/10, as equipes trabalham na recuperação de uma rede de drenagem profunda na rua Lobo D’Almada com rua Saldanha Marinho. A tubulação estava danificada, com parte quebrada, por conta de uma obstrução decorrente do acúmulo de lixo descartado em local irregular.

De acordo com o engenheiro Normam Mendonça, responsável pelo serviço, a cratera abriu no meio da rua por conta do rompimento da tubulação. Os trabalhos estão concentrados na desobstrução, limpeza da tubulação e substituição das peças danificadas, para permitir, assim, o escoamento adequado das águas pluviais.

“Após a última grande chuva desta semana, a rua Lobo D’Almada sofreu inundação e a determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Júnior, foi intervir imediatamente. Estamos realizando um trabalho delicado, uma vez que se trata de uma galeria muito antiga, construída pelos ingleses e possui suas particularidades. Ao identificarmos o problema, iniciamos a recuperação em caráter emergencial, para não prejudicar o trânsito da área”, explicou Normam.

Segundo o engenheiro, a determinação do prefeito David Almeida é a intervenção imediata em casos de rompimentos das drenagens, solucionando, definitivamente, o problema das inundações na cidade.

Na sequência, a via receberá os serviços de drenagem superficial, além da recuperação asfáltica, entre outros serviços básicos necessários para melhorar a infraestrutura da via na área atingida.