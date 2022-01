Prefeitura recupera rede de drenagem no bairro Águas Claras

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realiza mais uma obra emergencial no bairro Águas Claras, zona Norte da cidade. Na manhã desta quinta-feira, 20/1, as equipes trabalham na recuperação de uma rede de drenagem profunda e na reconstrução de uma caixa coletora de águas pluviais, na rua Jardim América, uma via importante do bairro, que possui bastante trânsito de veículos.

A antiga caixa recebe o fluxo de cinco redes de drenagem e estava comprometida por ser muito antiga. E por não comportar o volume de água que passa pelo local, vinha provocando crateras na via e, em consequência, o afundamento da rua.

De acordo com a engenheira responsável pela obra, Márcia Pantoja, as crateras eram formadas com frequência na via, o que levou a equipe a realizar um estudo minucioso da área.

Os trabalhos estão concentrados na reconstrução da caixa coletora, com materiais mais modernos e duradouros, em concreto, que farão o escoamento adequado das águas pluviais.

“O problema era recorrente, recuperávamos a via e em pouco tempo ela era tomada pelos buracos novamente. Fizemos um estudo técnico, detectamos a fonte do problema e já estamos resolvendo definitivamente. Estamos realizando um trabalho delicado, com uma tecnologia mais moderna que resolverá a situação e, ainda, com a garantia da durabilidade do serviço”, explicou Márcia.

Segundo a engenheira, a determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, é a intervenção imediata em casos de rompimentos das drenagens, solucionando definitivamente o problema das inundações na cidade.

Na sequência, a via receberá os serviços de drenagem superficial, com a colocação de meio-fio e sarjeta, além da recuperação asfáltica, entre outros serviços básicos necessários para melhorar a infraestrutura da via na área atingida.

*Com informações da assessoria