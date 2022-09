Prefeitura recupera emergencialmente redes de drenagens profundas no Japiim

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou, nesta quarta-feira, 28/9, serviço de recuperação da rede de drenagem profunda da rua B-1 no conjunto 31 de Março, bairro Japiim 2, zona Sul da cidade. A ação imediata se deu pela situação emergencial, uma vez que a antiga rede foi comprometida por conta dos muitos anos sem nenhum tipo de manutenção. O rompimento da tubulação provocou uma erosão e o afundamento de um trecho da via.

Uma equipe com dez servidores da Seminf trabalha na manutenção da rede de drenagem profunda, substituindo os tubos antigos e danificados, por equipamentos novos de concreto armado em aduelas, oferecendo a vazão correta das águas, e evitando de forma muito eficaz novos problemas na área.

Outra rede de drenagem

Já na rua 41, as equipes simultaneamente, intensificam a recuperação de mais uma rede de drenagem profunda, que apresentou problemas na canalização, comprometendo o fluxo da rua e oferecendo risco a veículos e pedestres, que precisavam passar pela área. No local, as equipes corrigem a canalização e implantam em um outro trecho, uma nova tubulação em concreto.

De acordo com o engenheiro responsável pelo Distrito de Obras da zona Sul, Hudson Smith, o descarte irregular de lixo doméstico tem contribuído para o desanelamento e rompimentos de muitas das redes de drenagens. A população ainda tem o agravante das dezenas de ligações irregulares nas redes de águas pluviais da prefeitura.

“As estruturas são muito antigas e há anos sem manutenção, associadas ao descarte irregular de lixo doméstico e as muitas ligações irregulares na rede de drenagem da prefeitura que acabam rompendo e desanelando a tubulação. A determinação do prefeito David Almeida e do secretário de obras Renato Júnior, é que façamos a substituição e a ampliação das redes de drenagens por novas e mais modernas, para entregarmos à população um serviço duradouro e de qualidade devolvendo com equipamentos seguros para todos”, explica Smith.

As equipes do distrito da zona Sul, além das drenagens profundas e superficiais, realizam obras de recuperação, pavimentação asfáltica, meios-fios, sarjetas, entre outros serviços de infraestrutura. Em paralelo, seguem os trabalhos de recapeamentos com o Programa Asfalta Manaus, que avança em todas as zonas da cidade.

