Prefeitura recupera área afetada por grande erosão na zona Norte

A Prefeitura de Manaus trabalha de forma emergencial na recuperação de aproximadamente 40 metros de erosão na rua Itaberaba, bairro Cidade Nova, na zona Norte. No local, foram realizados serviços de remoção de lixo, retirada de uma extensa camada vegetal, além de toda a limpeza da área em recuperação.

A obra recebe mais de 150 metros de drenagem profunda e caixas coletoras, que darão a vazão correta às águas pluviais. As equipes de engenharia vão realizar os serviços de terraplanagem, para conter de forma definitiva as constantes erosões decorrentes das fortes chuvas.

No total, serão utilizados 30 mil metros cúbicos para a compactação do terreno com material argiloso. No local, também será feita a recuperação da rede de drenagem superficial com meio-fio e sarjetas. Todo o trabalho é realizado com o auxílio de maquinário, como retroescavadeiras, escavadeiras, caçambas e rolos compactadores, colaborando para que a obra seja concluída no menor tempo possível.

De acordo com o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, o serviço é mais uma obra emergencial, como muitas outras em andamento nos bairros da capital.

“Nossa cidade possui diversos desafios que precisam ser encarados, como é o caso das erosões, espalhadas por toda Manaus. Estamos realizando este serviço de forma célere e iremos dar uma solução definitiva para o problema. Essa área aqui na zona Norte vem sofrendo com deslizamentos de terras, especialmente nesse período chuvoso, quando a água infiltrou no terreno, ocasionando esta grande erosão. Mas aqui estamos empenhados em realizar um trabalho eficaz, solucionando este grave problema, conforme orientação do prefeito David Almeida”, concluiu Rotta.

No entorno da erosão, duas casas que estavam em risco de desabamento foram demolidas, e as famílias retiradas da área, com auxílio da Defesa Civil do Município. Agora, as equipes de engenharia dependem de dias de sol, para que o terreno se mantenha seco e, assim, a obra possa ser realizada de forma ainda mais célere. Pela grande extensão do terreno, os trabalhos devem ser concluídos em até 120 dias, com o problema de erosão sendo definitivamente solucionado.

