Prefeitura recebe mais de 70 ocorrências pela Central 199

A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), recebeu, pela Central 199 no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), mais de 70 ocorrências em todas as zonas da cidade.

Os bairros mais afetados foram Jorge Teixeira, Monte das Oliveiras e Cidade Nova. A ação conjunta da Defesa Civil com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semasc) tem garantido auxílio as mais de 60 famílias afetadas pelas fortes chuvas do final de semana.

Segundo o diretor de operações da Defesa Civil de Manaus, o trabalho começou às 8h de sábado, 11/3. “Desde ontem, a Defesa Civil segue atuando nas ocorrências que já ultrapassam 60 atendimentos no dia de hoje, sendo a maior parte deles de alagamentos”, afirmou Mendes.

A previsão de chuva para este domingo, segundo o Centro de Atendimento e Monitoramento Meteorológico (Cemaden), foi de mais de 100 milímetros de chuva.