Prefeitura realiza última convocação do cadastro reserva do concurso da Semed

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), publicou, nesta terça-feira, 18/10, no Diário Oficial do Município (DOM) nº 5.448, a convocação de 566 candidatos aprovados no concurso de 2017 e que estavam no cadastro reserva. Com essa convocação, todos os aprovados pelo concurso foram chamados, sendo 2.274 nos últimos dois anos.

A posse se dará através de contato da Comissão de Investidura da Semed com os nomeados, por meio do e-mail comissao.posse@semed.manaus.am.gov.br, no período de 19/10 a 17/11/2022, com orientações quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-requisitos, dos documentos.

A secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, reforçou que a convocação desses professores é a garantia que a gestão do prefeito David Almeida busca uma Educação de qualidade para Manaus. “Todas essas convocações enchem os nossos corações de alegria, pois com mais professores na equipe da Semed, temos a certeza de que seremos a melhor Educação do Brasil e colocamos em prática o Plano de Governo do prefeito David”, declarou a titular da pasta.

De acordo com o chefe da Divisão de Pessoal da Semed, Thiago Correia, essa convocação é possível porque a secretaria prorrogou a vigência do certame visando interesses da administração pública.

“A Secretaria Municipal de Educação ofertou 400 vagas no total do certame de 2017 e nomeou todos os candidatos do cadastro reserva. Vale lembrar que já nomeamos dez vezes mais que o número de vagas ofertadas, o que demonstra o interesse desta secretaria em nomear os classificados do concurso público vigente”, ressaltou.

