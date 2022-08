Prefeitura realiza programação para fortalecer a amamentação no Agosto Dourado

Em alusão ao Agosto Dourado, mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou um evento na manhã desta quarta-feira, 17/8, com o tema “Fortalecer a amamentação: educando e apoiando”, para possibilitar aos servidores da sede um melhor entendimento sobre os benefícios do aleitamento materno, contribuindo com a difusão do tema e com práticas de estímulo e apoio à autoestima da mulher que amamenta.

Representando a secretária da Semed, professora Dulce Almeida, o subsecretário municipal de Administração e Finanças, Lourival Praia, ressaltou a importância do incentivo deste programa pela Prefeitura de Manaus, que tem dado toda a atenção a um tema fundamental na sociedade.

“É uma iniciativa muito boa, claro que sempre respeitando a opção da mulher em amamentar ou não, mas a Semed como um todo busca sensibilizar as mães. O aleitamento materno tem inúmeros benefícios, por exemplo, melhorar a relação emocional entre o bebê e a mãe, e também existem pesquisas que afirmam, que é excelente para a capacidade de aprendizagem dos bebês. Essa é umas das diretrizes do nosso prefeito, David Almeida, e da nossa secretária, Dulce Almeida, de apoiar esse evento buscando sensibilizar as mães para o processo de amamentação dos seus bebês”, enfatizou Praia.

Com o tema “Autoestima da mãe que amamenta”, a chefe do núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a enfermeira Keila Sepuvida, destacou que a parceria é essencial para que a campanha sensibilize mais e mais pessoas da cidade.

“É um trabalho de extrema importância para as secretarias, uma vez que a Semed tem um público muito grande, que assiste as nossas ações de saúde. Temos muitas mães adultas e adolescentes, e essa parceria se faz necessária, principalmente para fortalecer o tema Agosto Dourado. A nossa contribuição é orientar os profissionais, que não são da saúde, de como se prevenir das complicações e de como amamentar seus filhos de forma correta, além das vantagens que têm o processo de amamentação”, citou Keila.

Para a gerente de Creches da Semed, Wissilene Brandão, é fundamental que todos possam estar engajados com o mesmo objetivo, em especial aos responsáveis pela regulamentação das normas e procedimentos da temática.

“O importante é mobilizar esse conhecimento sobre a importância do aleitamento materno para aqueles, que implementam a política pública municipal, que alcança toda uma população. Nosso objetivo é gerar esse conhecimento, mobilizar esse conhecimento para quem decide essa política de saúde, de educação, de segurança que a nossa prefeitura faz. Cuidemos do aleitamento, cuidemos de apoiar as mães que amamentam para que a gente possa em nossas escolas cumprir melhor com a nossa tarefa de educar”, disse.

No Brasil, o Congresso Nacional sancionou a Lei nº 13.435, em 12 de abril de 2017, instituindo o Agosto Dourado como o mês do aleitamento materno. Em Manaus, foi sancionada a Lei nº 1.925, em 13 de novembro de 2014, que instituiu a programação alusiva ao Calendário Oficial do município.