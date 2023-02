Prefeitura realiza primeira ação da ‘Semtepi Itinerante’

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realizou, na segunda-feira, 13/2, a primeira ação da van “Semtepi Itinerante”, ocorrida na avenida da Conquista, Residencial Viver Melhor, no bairro Lago Azul, zona Norte. A ação teve como objetivo levar para a comunidade as ações que são realizadas pela secretaria nos eixos de empreendedorismo, trabalho e inovação.

“O Sistema Nacional do Emprego não pode ser atendido apenas pelo serviço estático, não podemos esperar que a população busque a secretaria, precisamos ser proativos. É característica do prefeito David Almeida estar sempre nas comunidades, então nada mais justo do que a gente levar para a comunidade o serviço itinerante”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Ainda de acordo com o secretário, as ações que ocorrem em volta da van da Semtepi são de relevância para a secretaria, prefeitura e sociedade, uma vez que entrega além da oportunidade de emprego, a oportunidade de qualificação, de acesso à tecnologia e inovação.

“Os jovens podem ser tocados por meio do que eles têm expertise, como por exemplo a competição de Free Fire, que rendeu o 4º lugar para a equipe do Viver Melhor. Mas, além de levar oportunidade de qualificação nas áreas alimentícia ou estética, a ação leva esperança para as pessoas”, enfatiza o secretário, informando também, que o serviço deve ser expandido na cidade de Manaus, atendendo mais pessoas, melhorando os números da secretaria e a vida de quem procura os serviços da Semtepi.

Ao todo, a ação da “Semtepi Itinerante” atendeu pelo Sine mais de 300 pessoas e efetivou 221 encaminhamentos para as vagas de emprego destinadas aos moradores da região. Foram certificadas 82 pessoas nas oficinas “Mão na Massa”, “Designer de Sobrancelhas” e “Barbearia Profissional”, além de 20 participantes dos cursos de “Robótica” e “Pilotagem de Drone”. O campeonato de Free Fire contou com a participação de 200 players divididos em 36 times.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também esteve presente realizando inscrições para o Empretec e informando sobre formalização de MEI, treinamento e financiamento. Além disso, empreendedores da região receberam atendimento para cadastro na Semtepi, oportunizando sua participação em cursos e eventos realizados pela secretaria.

Para a dona de casa e moradora do residencial, Samara Saraiva, que está desempregada há quase sete anos, a oferta de vagas pelo Sine Manaus é uma grande oportunidade para a população. Encaminhada para a entrevista, ela conta que o trabalho da Semtepi contribui para sua reinserção no mercado.

“A experiência aqui está sendo maravilhosa, fui muito bem atendida, deram ótimas dicas, os funcionários são super atenciosos, carinhosos. Gostei muito, isso foi além da minha expectativa. Eu estou à procura de emprego, e graças a Deus fui encaminhada. Espero que dê tudo certo. Eu indico que as pessoas procurem o Sine Manaus e a qualificação da Semtepi”, recomenda Samara.

Já para o morador, Igor Souza, de 24 anos, que participou durante todo o dia da oficina de pizza “Mão na Massa”, o objetivo agora é começar o próprio empreendimento.

“Estou desempregado há quase um ano, mas participar desse curso me abriu a mente. Tive uma experiência muito boa, já trabalhei como padeiro, mas nunca havia feito pizzas. Não é fácil, porém, se dedicando e estudando a gente aprende. Se Deus quiser vou abrir uma pequena empresa”, relata Igor.

Proposta

O objetivo da Semtepi com a ação itinerante é levar todos os serviços da secretaria até os bairros, alcançando os moradores que tenham dificuldade de logística de acesso aos serviços da prefeitura.