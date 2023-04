Prefeitura realiza o transbordo de toneladas de lixo no porto Trairi

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou, na manhã deste domingo (2), o transbordo de toneladas de resíduos retirados dos rios e igarapés da cidade nos últimos 30 dias. O material recolhido das orlas pelas equipes da secretaria foi transportado do porto Trairi, no bairro Santo Antônio, zona Centro-Oeste, até o Aterro Sanitário Municipal, localizado no quilômetro 19, AM–010 (Manaus – Itacoatiara).

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, acompanhou todo o trabalho da equipe. De acordo com ele, diariamente, a prefeitura realiza o trabalho de retirada de resíduos sólidos em toda orla da cidade.

“Cerca de 700 toneladas são retiradas mensalmente do leito dos rios e igarapés da cidade, mas a população precisa nos ajudar nessa busca por uma cidade mais limpa, pela preservação do nosso meio ambiente. Se a população nos ajudar, vamos parar de gastar recursos que poderiam ser investidos na melhoria da cidade. A prefeitura está fazendo a sua parte e a população precisa fazer a dela”, disse Reis.

As equipes que atuam na limpeza fluvial utilizam redes, balsas e rebocadores, tirando todo o lixo descartado, de forma irregular, nos rios e igarapés. Após a retirada dos resíduos sólidos dos rios, o material é acomodado em balsas e encaminhado ao aterro sanitário, por intermédio de caçambas para o descarrego. No local, os resíduos sólidos são compactados e aterrados.

A modalidade de limpeza dos igarapés e orla da cidade retira, em média, 35 toneladas, por dia, de lixo e grande parte desses materiais retirados das águas são de garrafas PETs, descartáveis e resíduos domésticos, que poderiam ser reciclados.

Limpeza dos igarapés

Todos os dias, a Semulsp realiza a limpeza dos igarapés em Manaus. São 60 quilômetros de orla percorridos para a realização desse serviço. Áreas como Manaus Moderna, Panair, igarapé do Franco, igarapé do 40, marina do Davi, porto da Companhia Energética do Amazonas (Ceam), praia da Lua, e ainda regiões rurais, como comunidades do Livramento, Julião, Abelha e Nossa Senhora de Fátima, recebem ações da prefeitura.

Essa é uma demonstração de que a prefeitura trabalha para deixar a cidade cada vez mais limpa, mais linda e mais humana.