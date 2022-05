Prefeitura realiza mais uma ação de limpeza em rios e igarapés

MANAUS, AM (ASCOM) — Todos os dias a Prefeitura de Manaus recolhe aproximadamente 35 toneladas de lixo dos rios e igarapés da cidade. Neste sábado, 30/4, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atuou na limpeza do igarapé do Franco, na avenida Brasil, zona Oeste. Além disso, trabalhou, junto com o projeto Remada Ambiental, para a recuperação das águas do igarapé do Gigante, um dos braços de rio da bacia do Tarumã. A equipe também realizou a coleta de lixo nas balsas da Manaus Moderna e Panair.

O serviço consiste no recolhimento dos resíduos sólidos da superfície da água e das margens dos igarapés e orlas, além da retirada de vegetação aquática para melhorar o escoamento hídrico.

De acordo com o coordenador das balsas da Semulsp, Marlon Chagas, esse tipo de ação é constante, principalmente durante o período de cheia. Ele faz um alerta para que a população colabore, não jogando lixo nas ruas e nos igarapés.

“Após a limpeza no igarapé do Franco, colocamos uma rede de contenção na ponte do peixe, para conter os lixos que são jogados. Depois demos apoio com o projeto da demanda ambiental. E realizamos a coleta das balsas da Manaus Moderna e Panair”, explicou Marlon.

Nesta semana, além das orlas, a Semulsp intensificou as ações em igarapés. Em diversas zonas da cidades, foram feitas a limpeza do córrego, poda de árvore e recolhimento de lixo.