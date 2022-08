Prefeitura realiza grande ação de limpeza na avenida Governador José Lindoso

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), continua, nesta quarta-feira, 24/8, a grande ação de limpeza na avenida Governador José Lindoso, conhecida como avenida das Torres, que liga a zona Norte à Centro-Sul. Serviços como varrição, capinação, poda, remoção de grandes objetos, lavagem e pintura de meio-fio estão sendo realizados no local.

“Estamos em mais uma ação da prefeitura na avenida das Torres, onde atuam 400 homens. E vamos capinar desde o início do Coroado até a AM-010. Além disso, trabalhamos com o serviço de poda e em seguida realizaremos a pintura de meio-fio, para garantir mais segurança às pessoas que caminham e que elas tenham prazer em trafegar com qualidade. E isto que a gestão do prefeito David Almeida está fazendo, dando orgulho para o manauara”, destacou o diretor de Operações da Semulsp, Laurimar Costa.

A operação vai ocorrer por mais quatro dias até que sejam concluídos os serviços na avenida. O trabalho similar de revitalização ocorre em vários pontos da cidade, com mais de 50 equipes espalhadas pela cidade, executando algum tipo de atividade.

Paralelo aos serviços na avenida Governador José Lindoso, a Semulsp também está com equipes nas demais áreas da cidade, como São José 3, Japiim, Chapada, Dom Pedro, Centro, Compensa, Terra Nova, Bela Vista, Santa Etelvina e outros locais, executando ações de varrição, coleta, lavagem e educação ambiental.