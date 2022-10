Prefeitura realiza formação sobre o uso de tecnologias para a campanha ‘Alfabetiza Manaus’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, nesta quinta-feira, 13/10, a formação continuada para os coordenadores dos Centros de Tecnologias Educacionais (CTE) com a finalidade de orientar sobre o uso das tecnologias para atender a Campanha ‘Alfabetiza Manaus’. A ação ocorreu na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), situado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-sul.

A ação foi coordenada pela Gerência de Tecnologia Educacional (GTE). As atividades formativas contaram com oficinas sobre a utilização dos recursos tecnológicos digitais, como GCompris, Luz do Saber e Game Alfa, que irão auxiliar no processo de alfabetização dos estudantes. Os conteúdos ministrados estão em conformidade com o Currículo Escolar Municipal (CEM).

A coordenadora da equipe formativa dos CTEs, Lanna Cristina, comentou como ocorreu o direcionamento das oficinas. “Sempre utilizamos em nossas oficinas a metodologia ativa, onde entendemos que aluno tem sua maneira diferente de aprendizagem, porque ninguém aprende igual. O Alfabetiza Manaus é bem interessante, porque foi feito um diagnóstico dos estudantes e, assim, o coordenador de CTE poderá auxiliar o professor alfabetizador”, explicou.

Cerca de 100 coordenadores dos CTEs participaram das atividades entre os turnos matutino e vespertino. No decorrer de todo dia, seis formadores ministraram coordenaram as oficinas em três laboratórios da DDPM. Entre os formadores estava Suzi Lopes que explicou como os recursos tecnológicos disponíveis nos respectivos centros podem contribuir para o desenvolvimento da campanha Alfabetiza Manaus.

“A formação é focada nos recursos tecnológicos, que estão no CTE, e estamos fazendo a associação das habilidades do nível de ensino em questão para iniciar o processo de alfabetização dessas crianças para avançarmos na campanha”, disse Suzy.

Experiências

Para a coordenadora do CTE, Fernanda Duarte, da escola municipal Américo Gosztoni, localizada no bairro Puraquequara, zona Leste, é essencial alinhar as ações pedagógicas com a utilização de recursos tecnológicos. “Essa oficina é muito importante, porque tecnologias com processo de alfabetização colaboram muito para o desenvolvimento das crianças e elas têm muito interesse pelas tecnologias. Então, a partir do momento que inserimos as tecnologias no processo educacional isso é muito positivo”, comentou.

Outra participante foi a coordenadora do CTE, Tatyana Pontes, da Escola Municipal Ana Cristina Aquina, do bairro Tarumã, zona Oeste. A educadora gostou de ter participado das formações. “A formação foi excelente, porque adquirimos novos conhecimentos e vamos usar nesse excelente projeto da Prefeitura de Manaus, que é o Alfabetiza Manaus, que vai dar um ‘up’ nessas crianças que estão com dificuldades em letramento e não sabem ler. Vamos contribuir para esse progresso”, relatou.

Campanha

A campanha ‘Alfabetiza Manaus’ irá promover práticas de alfabetização eficazes, integradas, a fim de criar melhores condições para o ensino e a aprendizagem das habilidades de leitura e de escrita dos estudantes da rede municipal de ensino, garantindo a eles o direito de avançar em sua trajetória escolar com sucesso.

Assessoria