Prefeitura realiza ‘Cantata de Natal’ com estudantes da zona Sul

MANAUS — Com a temática “Um presente de Natal”, a Prefeitura de Manaus realizou, na terça-feira, 6/12, a tradicional “Cantata de Natal” da escola municipal Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, localizada no bairro Presidente Vargas, zona Sul. A apresentação envolveu 243 estudantes do 1° ao 5° ano do ensino fundamental.

Essa é a última ação pedagógica do ano da respectiva unidade de ensino. A iniciativa teve a finalidade de valorizar a parceria entre a família e a escola, bem como apresentar as habilidades e competências desenvolvidas nas aulas de flauta, dança e música no decorrer de todo o ano letivo.

De acordo com a gestora da unidade de ensino, Regeane Chaves, a atividade contribui para estreitar os laços entre a família dos estudantes e a escola.

“A escola não existe sem a família. Somos uma escola de tempo integral e a família é o nosso alicerce principal. Nós temos uma parceria muito grande entre escola e família. Isso tudo ajuda muito no desenvolvimento das nossas atividades e das nossas crianças”, declarou.

O estudante do 3° ano, José Pedro, 9, estava envolvido na apresentação da canção “Seja Luz” e “Noite Feliz”, com gestos da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

“Gostei muito de ter participado e estou muito feliz com tudo isso. Minha turma se preparou muito para cantar hoje. Foi tudo muito especial”, disse.

Para a mãe da estudante Vanessa Evangelista, 42, a “Cantata de Natal” foi uma bonita oportunidade para celebrar as conquistas deste ano na escola.

“A ‘Cantata’ é uma atividade linda e mágica, porque envolve a comunidade escolar com muita música, alegria, dança e emoção. Foi muito significativo observar as famílias reunidas para celebrar as conquistas dos nossos pequenos. Todos saem ganhando, tanto o corpo pedagógico quanto a família, com esse momento”, relatou.