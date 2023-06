Prefeitura realiza campanha de vacinação antirrábica na zona rural de Manaus

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, da Prefeitura de Manaus, já está realizando a etapa rural da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2023. A estimativa é que sejam imunizados 11 mil animais, entre cães e gatos, nas comunidades rurais terrestres situadas nos ramais e vicinais das rodovias AM-010 e BR-174, e comunidades rurais fluviais na calha do rio Amazonas.

De acordo com o chefe do Núcleo de Vigilância de Zoonoses do CCZ, Jhonata Calheiros, a etapa da área rural fluvial da campanha foi iniciada na quarta-feira, 21/6, com o apoio do Distrito de Saúde (Disa) Rural e a meta é a vacinação de mil animais até o dia 29 de junho.

“As equipes de vacinadores do CCZ seguem até as comunidades ribeirinhas com o apoio de embarcações do Disa Rural, visitando os domicílios para imunizar os animais”, informa Jhonata Calheiros.

Nas comunidades da área rural terrestre de Manaus, a campanha foi iniciada no dia 12 de junho, com as equipes do CCZ realizando visitas domiciliares para a imunização de cães e gatos. Essa etapa deve seguir até o dia 31 de agosto, com a vacinação estimada de 10 mil animais.

“A campanha de vacinação antirrábica é realizada anualmente, sendo uma medida muito importante para evitar que os animais na zona rural fiquem suscetíveis à transmissão da raiva. Assim, protegendo cães e gatos, protegemos as pessoas contra a raiva, que é uma zoonose com alto grau de letalidade”, alerta Jhonata.

O principal critério para a vacinação é o animal estar em boas condições de saúde e ter, ao menos, três meses de idade. A etapa urbana da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2023 deve ser executada a partir do mês de setembro em Manaus.

Além das ações da campanha realizada anualmente, a Prefeitura de Manaus mantém a vacina contra raiva animal disponível durante todo o ano na sede do CCZ, na avenida Brasil, s/n°, bairro Compensa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento.