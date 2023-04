Prefeitura realiza campanha de sensibilização contra o trabalho infantil nas ruas de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou uma campanha de sensibilização para motoristas, nesta sexta-feira, 14/4, sobre trabalho infantojuvenil em quatro pontos da capital amazonense, onde há maior presença de crianças e adolescentes em situação de exploração.

Durante a ação, que integra a “Campanha Municipal de Combate à Exploração do Trabalho Infantojuvenil nas Ruas de Manaus”, lançada em fevereiro deste ano, foram distribuídos materiais informativos e panfletos nas zonas Centro-Sul e Oeste da cidade, com o objetivo de conscientizar os condutores de veículos sobre o papel que todos têm na proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

Na ocasião, os motoristas também foram orientados sobre como identificar situações de trabalho infantil e o que fazer caso se deparem com essa realidade.

“A gente faz um apelo à sociedade para não dar aquele trocadinho quando parar no sinal, pois ao fazer isso, você está financiando a permanência de crianças e adolescentes naquele local. Isso é um absurdo e precisa ser combatido”, afirmou o secretário da Semasc, Eduardo Lucas.

“A mesma sociedade que cobra providências do poder público é a mesma que incentiva a permanência dessas crianças nas ruas”, acrescentou.

De acordo com a Semasc, a exploração do trabalho infantil é um problema grave em Manaus e exige uma mobilização de toda a sociedade para ser combatida. A pasta alerta que as crianças e adolescentes envolvidos em atividades laborais precoces estão sujeitos a uma série de riscos, como acidentes, violência e abuso sexual.

Somado a isso, dados coletados pelas equipes da Semasc mostram que ao menos metade das famílias recebe algum benefício social, como o Auxílio Brasil.

Outro levantamento também mostra que cada vez mais as crianças são utilizadas para a prática da mendicância, pois nessas situações, o adulto chega a ganhar até três vezes mais do que um adulto sem criança.

“Essa campanha é muito importante para que a sociedade entenda que trabalho infantil é crime. Hoje, nós estamos aqui para que aos poucos a sociedade consiga estar abraçando essa causa, juntamente com a prefeitura, para que consigamos erradicar o trabalho infantil na cidade de Manaus”, afirmou Geszimar Nery, gerente do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PET) da Semasc.

A Prefeitura de Manaus reforça que é dever de todos proteger os direitos das crianças e adolescentes e que denúncias de trabalho infantil podem ser feitas pelo Disque 100.

A campanha de sensibilização para motoristas é mais uma iniciativa do município para conscientizar a população sobre a importância de proteger a infância e a adolescência.

Para o motoboy Claudio Duarte, de 36 anos, a ação é necessária no cenário amazonense. “Eu até agradeço a Prefeitura de Manaus por estar fazendo esse excelente trabalho. Eu não concordo com esse trabalho infantil, porque crianças tem que estar em casa, estudando, tendo o seu lazer”, ressaltou.

Sobre a campanha

Com mais de 20 secretarias, entidades e órgãos parceiros, a “Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantil nas Ruas de Manaus” é a maior já desenvolvida pela Prefeitura de Manaus no combate ao trabalho infantil e uma das mais importantes campanhas socioassistenciais já desenvolvidas pelo poder público municipal.