Prefeitura realiza campanha de “Doação de Sangue” em alusão ao Dia do Servidor Público

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais de Educação (Semed) e Saúde (Semsa), em parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), realizou nesta quarta-feira, 26/10, a campanha de “Doação de Sangue”, que faz parte das ações desenvolvidas em alusão ao “Dia do Servidor Público”, comemorado em 28 de outubro. A campanha tem o objetivo de alimentar/aumentar o estoque de sangue do Hemoam. O Vampirão, ônibus utilizado para fazer a doação, ficou no estacionamento da Semed.

A ação, coordenada pela Gerência de Desenvolvimento do Servidor (GDS) da Semed, pretende contar com a participação de 120 servidores e alcançar cerca de 80 bolsas de sangue para o banco do Hemoam. Cada bolsa comporta 450 miligramas de sangue, que vai ajudar no atendimento das pessoas que precisam para diversas situações hospitalares. Uma bolsa de sangue salva a vida de até quatro pessoas que necessitam do plasma.

As titulares das secretarias de Educação, professora Dulce Almeida, e de Saúde, Shádia Fraxe, estiveram no Vampirão e falaram da parceria entre as secretarias que é um diferencial na atual gestão.

“A união entre as secretarias municipais é o diferencial na gestão do prefeito David, por isso estamos comemorando o Dia do Servidor Público com essa super campanha de doação de sangue, que conta também com a parceria da Semsa. Os servidores podem vir até o estacionamento da Semed, que o Vampirão está aqui para atendê-los, nesse ato de amor”, disse Dulce.

“Trazer o Vampirão para perto do trabalho do servidor é uma forma de facilitar a doação e com isso aumentar o estoque de sangue no Hemoam que está baixo. Nós sabemos que as festas de fim do ano, carnaval estão próximas e nós estamos fazendo a nossa parte de forma bem carinhosa, estamos convocando nossos servidores para participarem da campanha”, mencionou Shádia.

A assessora do Departamento Administrativo e Financeiro (Deafin), Danielle Farias, já é doadora. Para ela, a atitude é um gesto de amor com o próximo. “Sou doadora há quatro anos, só esse ano já consegui doar três vezes, duas delas foram aqui na Semed. Eu sempre faço doação, para mim é muito importante esse ato, ajudar alguém que eu não conheço e sei que com isso consigo ajudar até quatro pessoas”, informou.

Para a Serviço Social do Hemoam, Wilmara Silva, a parceria com a Prefeitura de Manaus é muito importante para a sociedade. “Essa é uma grande parceria que sempre traz bons frutos para a sociedade, já que conseguimos abastecer um pouco mais o nosso estoque. Nós estamos com uma equipe multidisciplinar para atender todos os doadores da Semed e da Semsa, nossa capacidade é de até mais de 120 pessoas”, destacou.

Para doar, o candidato passa por algumas etapas preliminares, como ficha cadastral, teste do hematócrito, triagem clínica e, por último, a doação. Além disso, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Os menores de 18 anos precisam da autorização dos responsáveis, pesar no mínimo 50 kg, entre outros requisitos.

