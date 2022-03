Prefeitura realiza ação ambiental para arrecadar livros e doar mudar de plantas no Alvorada 3

Que tal doar livros e receber mudas de plantas? Esse é o objetivo da ação ambiental que a Prefeitura de Manaus vai realizar nesta quarta-feira, 23/3, na rua Agnaldo Archer Pinto, próximo ao campo do “Buracão” e ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Alvorada 3, zona Oeste da cidade.

A ação, que vai iniciar a partir das 9h, faz parte do Programa Municipal de Arborização Manaus Verde, idealizado pelo prefeito de Manaus, David Almeida, e coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

De acordo com o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski, a ação visa oportunizar que mais pessoas colaborem com a 6ª Feira do Livro de Manaus e também com a arborização da cidade.

“É um ato simpático, tanto da população em doar livros quanto de nossa parte, que doaremos mudas de plantas, que irão contribuir com o trabalho de melhoria da cobertura vegetal de Manaus. Portanto, por orientação do prefeito David Almeida, passaremos a receber livros durante as ações de doação de mudas, que ocorrem semanalmente”, informou Stroski.

Todos os títulos arrecadados serão levados para uma triagem e os que estiverem em bom estado de uso vão ser colocados à disposição para doação na 6ª edição da Feira do Livro de Manaus, que deverá ocorrer no final do mês de abril.

“Já estamos no processo de separação dos títulos que já arrecadamos nas últimas semanas. Acreditamos que com essa alternativa, mais pessoas vão doar”, avaliou o titular da Semmas.

Mudas

O diretor de Arborização da Semmas, Deyvson Braga, reforçou que a doação de mudas de plantas estará à disposição de todas as pessoas e não somente daquelas que vão doar livros.

“Agregamos ao programa Manaus Verde a coleta de livros de forma itinerante, atendendo a comunidade de um bairro distinto da cidade, semanalmente”, completou.

Pontos

A Semmas dispõe de três pontos fixos de coleta de livros: Parque Municipal do Mindu, na rua Domingos José Martins, bairro Parque 10 de Novembro, de terça a domingo, das 8h às 16h; de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no Parque Municipal Ponte dos Bilhares (avenida Constantino Nery, Chapada); e no Parque Municipal Lagoa do Japiim (avenida Rodrigo Otávio, Japiim), de segunda a sexta, de 8h às 16h.

*Com informações da assessoria