Prefeitura realiza 600 atendimentos em mutirão de atualização de CadÚnico

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, neste sábado, 4/12, o mutirão de atualização de Cadastro Único (CadÚnico) para pessoas agendadas, na subcentral localizada na sede da secretaria, localizada na avenida Ayrão, Centro, com o registro de mais de 600 atendimentos.

“Estamos realizando mutirões para recadastro do Cadastro Único para todas aquelas famílias que buscaram o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para o agendamento de atendimento. Como a procura ainda é muito grande, resolvemos fazer essas ações para tentar antecipar essas atualizações e assim atender toda a população”, explicou a diretora de Área de Proteção Social, Lilian Gomes.

O subsecretário Operacional de Assistência Social, Eduardo Lucas, explicou que o objetivo dessa ação é diminuir as demandas de atendimentos nos Cras. “Esse é o segundo mutirão que a Semasc está realizando e estaremos promovendo mais, para que possamos dar viabilidade para toda essa demanda de agendamento que está hoje nas unidades do Cras”, enfatizou.

Moradora do São José, Maria Aldineia acredita que as ações realizadas pela secretaria são de grande importância para as famílias elegíveis para os programas socioassistenciais.

“Estava agendada para o mês de março e, com esse mutirão, conseguiram antecipar, o que facilitou minha vida. Esses atendimentos são importantes para todas aquelas pessoas que, assim como eu, recebem esse benefício do governo”, disse.

“Fui muito bem atendida e de forma rápida. Espero que a Semasc realize outros mutirões para diminuir as filas dos Cras e, assim, agilizar os atendimentos às famílias’, concluiu a aposentada Maria de Oliveira Picanço.

Comentarios