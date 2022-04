Prefeitura promove nova edição do “Sabadão da Saúde” em 48 unidades de saúde

MANAUS, AM — A Prefeitura de Manaus irá realizar uma mega-ação neste sábado, 23/4, para intensificar a multivacinação de crianças, idosos e profissionais da saúde, além de ofertar serviços voltados à saúde da mulher. A segunda edição do “Sabadão da Saúde” será em 48 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com atendimento de 8h às 16h.

A estratégia da prefeitura busca ampliar a cobertura vacinal do calendário básico para as crianças de 2 meses a menores de 14 anos, e também aplicar a vacina contra a Covid-19 para toda a população de 5 anos ou mais. Os idosos poderão buscar o imunizante contra a influenza, e trabalhadores da saúde, as vacinas contra influenza e sarampo.

As mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos poderão realizar o exame preventivo do câncer do colo do útero. Em algumas unidades da Semsa, serão ofertados exames de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, assim como consultas e dispensação de medicamentos.

Os locais abertos para a ação e os serviços oferecidos podem ser conferidos no site de Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou nas redes sociais da Prefeitura de Manaus.

A subsecretária de Gestão da Saúde da Semsa, Aldeniza Araújo de Souza, reforça que um dos principais alvos é o público das crianças que estão com atraso no calendário vacinal, e o apoio dos pais e responsáveis é fundamental para ampliar a cobertura vacinal dos pequenos em Manaus.

“Iremos atender todas as crianças que estejam aptas a tomar a sua dose e que, por algum motivo, deixaram de comparecer na data agendada, que são consideradas com imunização atrasada. As equipes da Semsa estarão de braços abertos para atender essas crianças e atualizar sua carteira de vacinação”, afirma.

O primeiro “Sabadão da Saúde”, realizado no último dia 16 deste mês, alcançou a marca de 9,5 mil atendimentos. Aldeniza explica que a mega-ação foi criada para facilitar o acesso das pessoas que trabalham durante a semana, para que disponham também do sábado para cuidar da saúde.

“É um horário alternativo que a Secretaria Municipal de Saúde traz para atender esse público, então pedimos que a população aproveite esse momento e atualize a caderneta de vacinação, principalmente das crianças de dois meses a 14 anos de idade. Contamos com a participação de todos”, convida a subsecretária.

Vacinação contra a Covid-19

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue com oferta dos imunizantes para crianças de 5 a 11 anos em cinco pontos específicos para esse público. São eles: Studio 5 Centro de Convenções e Parque Cidade da Criança, localizados na zona Sul; Sesi – Clube do Trabalhador, na zona Leste; e sambódromo, na zona Oeste. Todos esses funcionarão das 9h às 16h. O shopping Via Norte, zona Norte, vai ofertar o imunizante para as crianças, no horário de 10h às 16h.

As crianças e os adolescentes de 12 a 17 anos que forem se vacinar deverão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Para maiores de 18 anos, basta levar o documento de identidade original, com foto e o CPF.

Adultos e adolescentes terão 25 unidades de saúde abertas para receber o imunizante contra a Covid-19 (primeira, segunda, terceira e quarta doses, esta última, para pessoas com alto grau de imunossupressão).

A lista com os endereços pode ser conferida pelo link: bit.ly/localvacinacovid19. Além destas estações, os três pontos estratégicos que funcionam no sambódromo, na zona Oeste, Studio 5, na zona Sul, e shopping Phelippe Daou, na Norte, também ofertarão os imunizantes das 9h até às 16h.