Prefeitura promove curso de ‘Cuidador Comunitário’ para moradores de Educandos

MANAUS, AM — Dando continuidade à programação de capacitações, a Prefeitura de Manaus, por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socieoeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), deu início, nesta terça-feira, 10/5, à quarta turma do curso “Cuidador Comunitário”. Inserida na área temática “Atenção ao Idoso”, a formação foi solicitada pela Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT) e está sendo realizada na Associação Núcleo de Assistência Professora Tereza Siqueira Tupinambá (ANAPTST), na avenida Leopoldo Peres, nº 542, em Educandos, zona Sul da cidade.

O curso é destinado a pessoas da comunidade do bairro Educandos, na zona Sul da cidade, que convivem com seus idosos, e necessitam desenvolver as habilidades essenciais para o trato adequado a esse público, que precisa de cuidados especiais.

A diretora de Capacitação da Espi/Semad, Jeânia Bezerra, explicou que o curso permitirá que as pessoas aprendam a cuidar de seus idosos. “Os idosos precisam de cuidados diferenciados, incluindo a alimentação, que precisa ser diferenciada. No curso são repassadas as orientações necessárias para o trato com todas as limitações que a idade acaba trazendo”, pontuou.

Segundo ela, é importante ressaltar que, na atual conjuntura econômica, as famílias ficam sem condições de contratar um profissional cuidador e o curso acaba suprindo essa lacuna.

A oferta do curso “Cuidador Comunitário” é uma parceria da Espi/Semad com a Fundação Municipal de Apoio ao Idoso ”Doutor Thomas” (FDT). Em 2021, foram realizadas três turmas.

“É importante que a família esteja presente no processo de envelhecimento. A ideia do curso é fazer com que a família tenha conhecimento dos cuidados necessários com o idoso na comunidade. Queremos cada vez mais que as pessoas tenham conhecimento sobre o universo do idoso, assegurando a eles o envelhecimento com respeito e dignidade, como nos orienta o prefeito de Manaus, David Almeida”, destacou a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

Expectativa

A secretária da ANAPTST, Andrea França de Souza, destacou a importância dessa capacitação para a comunidade. “Aqui nossa assistência é diária, com atendimentos e atividades e é um trabalho que já existe há 22 anos e é voltado aos idosos. E essa atenção é extensiva aos familiares. Essa capacitação é muito importante para que essas pessoas, que lidam todos os dias com seus familiares idosos, de forma voluntária, conheçam melhor os cuidados que precisam ter em razão das necessidades que as pessoas de mais idade têm”, disse.

Jocineyde Rodrigues é massoterapeuta e resolveu se matricular no curso de Cuidador Comunitário. “Já atuo como massoterapeuta há quase oito anos e faço muito atendimento a pessoas idosas. A minha maior preocupação é com o bem-estar delas. E eu percebo que, em muitos casos, as famílias não têm noção dos cuidados especiais que os idosos necessitam. Dessa forma, posso orientá-los melhor”, afirmou.

A dona de casa Maria Leonice contou que decidiu fazer o curso por causa do pai. “Meu pai já é idoso e eu preciso adquirir conhecimentos para poder cuidar dele de forma adequada, além de também poder ajudar outras pessoas de mais idade”, contou.

Participam 40 alunos desta quarta turma. As aulas serão todas às terças e quintas-feiras, das 9h às 12h, até o dia 31 de maio, totalizando 21 horas, com direito a certificado de participação. A instrutora é a professora Darcy Ramos de Amorim, bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), mestre em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia na área de concentração em Serviço Social, Políticas Sociais e Sustentabilidade na Amazônia.