Prefeitura promove ações de prevenção e combate à hipertensão no Distrito Rural de Manaus

A Prefeitura de Manaus realizou o Dia “D” em Combate à Hipertensão Arterial do Distrito Rural, nesta terça-feira, 23/5, encerrando uma série de ações de saúde abrangendo os cinco distritos de saúde da capital. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ocorreu na Unidade de Saúde da Família (USF) São Pedro, situada na rodovia AM-010, quilômetro 35, com a oferta de serviços de saúde e ações educativas voltadas à prevenção e ao combate à hipertensão.

Na ação, das 7h às 12h, os usuários da unidade tiveram acesso a consultas médicas e de enfermagem, atendimentos odontológicos, atualização vacinal e testes rápidos de HIV e sífilis, além de roda de conversa e orientações sobre alimentação saudável e autocuidado. Foram oferecidas ainda orientações e práticas de atividades físicas, em parceria com a Fundação Manaus Esporte (FME).

A responsável técnica do Núcleo de Controle de Hipertensão Arterial e Diabetes (HiperDia), enfermeira Sinara Mady Flores, aponta que as ações de saúde com foco na prevenção e combate à hipertensão contribuem para reforçar a importância dos hábitos saudáveis e do autocuidado entre os usuários atendidos na rede municipal.

“Essas ações servem para alertar para a importância de manter o autocuidado e a prevenção. O resultado é sempre positivo, muitas vezes pacientes que haviam deixado de ir às unidades retornam para fazer as consultas e exames”, afirma.

A técnica do HiperDia da Semsa destaca a parceria com a FME como um diferencial nas ações de combate à hipertensão, fortalecendo a recomendação da prática de atividades físicas.

“Quando o paciente já pode praticar uma atividade física, indicamos a ele uma unidade onde ele pode se cadastrar e fazer exercícios como caminhada e alongamento, e esportes. Isso dá segurança para ele praticar aquela atividade, ele sente que não está só”, avalia Sinara.

Programação

A intensificação das ações de prevenção e combate à hipertensão nos Distritos de Saúde da Semsa iniciou em abril, como parte de uma agenda alusiva ao Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial (26 de abril) e ao Dia Mundial da Hipertensão Arterial (17 de maio). Com o Dia “D” na USF São Pedro, a programação alcançou os cinco Distritos, o Rural, Norte, Leste, Oeste e Sul.

A gerente de Condições Crônicas da Semsa Manaus, Lílian Paula Lima, destacou a forte presença e participação dos comunitários durante a intensificação de ações nas unidades de saúde, contribuindo para a prevenção e diagnóstico precoce da hipertensão, bem como para a conscientização do público acerca da doença.

“Foi um resultado bastante positivo que tivemos em toda essa programação. Tivemos uma grande participação da população nos eventos em todos os distritos, inclusive com relatos de agradecimento de usuários presentes nas ações de saúde”, conclui.