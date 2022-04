Prefeitura promove ação para estimular vacinação no Parque das Tribos

Em mais uma ação com o objetivo de estimular a vacinação infantil, a Prefeitura de Manaus realiza, neste sábado, 2/4, na escola municipal Santa Rosa 2, localizada na comunidade Parque das Tribos, no Tarumã, zona Oeste, a oferta de vacina contra a Covid-19 (primeira, segunda, terceira e quarta doses, de acordo com a idade e esquema vacinal) e também dos imunizantes que fazem parte do calendário de vacinação infantil.

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ficarão concentradas na unidade escolar, no horário das 9h às 15h, para, além das crianças do Parque das Tribos, que reúne indígenas de 35 etnias, atender também crianças que residem nas áreas próximas à escola com o objetivo de fortalecer a cobertura vacinal infantil.

Na ocasião, a Semsa entrega aos pais e responsáveis pelas crianças imunizadas a Declaração de Cartão de Vacinação, documento que informa sobre as vacinas recebidas.

Semcom