Prefeitura promove ação de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes

MANAUS — A Prefeitura de Manaus irá promover, na manhã desta sexta-feira, 20/5, um evento com o tema “Nós fazemos bonito, faça você também”, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o papel de cada pessoa no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação integra a mobilização nacional contra esse tipo de violência, intensificada no mês de maio.

A programação será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde – Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), no anfiteatro do Parque Municipal do Mindu, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, de 8h às 12h. Serão realizadas palestras, atividades lúdicas e apresentações culturais.