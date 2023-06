Prefeitura promove a ‘Semana de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa’

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que acontece no dia 15 de junho, a Prefeitura de Manaus realizará a “Semana de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa”, com atividades de sensibilização ao tema, com abertura, nesta terça-feira, 13/6, às 9h, nas dependências da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas, localizada na rua Doutor Thomas nº 798, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

A data foi instituída em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção a Violência contra a Pessoa Idosa, e foi criada para conscientizar sobre a existência da violência contra a pessoa idosa. Além de disseminar que a violência ao idoso não pode ser aceita como normal, o movimento mundial incentiva à apresentação, ao debate e ao fortalecimento das mais diversas formas de prevenção.

Este ano, o tema escolhido foi “ Educar para respeitar, Amar para proteger”, com objetivo de conscientizar crianças e adolescentes sobre a violência contra a pessoa idosa e, a partir dos personagens oficiais da instituição, o “Dr. Thominhas e Dona Linda”, foi criado um gibi, com narrativa didática, explicando como identificar os tipos de violência e os programas oferecidos pela instituição, que oferecem diariamente qualidade de vida para a terceira idade.

Na abertura, será realizado o encontro de intergeracionalidade, com alunos da escola municipal José Carlos Martins Mestrinho e Idosos do Programa Viver Bem na Terceira idade, com atividades que reforçam o bem-estar e a importância dessa relação, além de palestras e a leitura lúdica do gibi. Além desse encontro, ao longo do mês, a equipe multidisciplinar irá até escolas da rede municipal e privada para realizar palestras.

Outro personagem que pode ter papel de destaque no combate a essas violências são as crianças e adolescentes, como salienta a diretora-presidente Martha Moutinho.

“Conscientizar quem será o nosso futuro, trabalhar a base, quem serão os adultos de amanhã, foi pensando nisso, que, este ano, nossa campanha trabalha com esse público. Informar que a violência contra a pessoa idosa é uma violação dos direitos humanos e deve ser tratada como tal, para garantir um envelhecimento tranquilo, com dignidade, sem temor, opressão ou tristeza. Essa programação é uma extensão do que todos os dias a Prefeitura de Manaus, por meio da FDT, vem realizando para conscientizar a população sobre a violência”, destacou.

Segundo a titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), Andréa Nascimento, os maiores casos registrados são perturbação da tranquilidade, contra a honra, maus tratos, negligência, abandono, retenção de cartão e apropriação ou desvio dos bens do idoso.

“Só em 2023, recebemos 2.101 denúncias referentes aos diversos tipos de violência contra a pessoa idosa. Conscientizar a população sobre os tipos de violência ao idoso é fazer com que cada um assuma a responsabilidade de seus atos. Além das redes de proteção à pessoa idosa, temos 30 delegacias distritais espalhadas pela capital no qual as denúncias podem ser efetuadas tanto pela vítima quanto pela população que souber qualquer tipo de violação dos direitos do idoso”, disse.

Pessoas que presenciarem qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa podem fazer denúncia, por meio do número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), pelo Disque Direitos Humanos (Disque 100) ou pelo WhatsApp do Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso (Padi), coordenado pela Fundação Dr. Thomas.