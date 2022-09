Prefeitura promove a 2ª edição do projeto ‘Circo na Escola’, no Japiim

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, promoveu, neste domingo, 25/9, a 2ª edição do projeto “Circo na Escola”, na escola municipal Vicente de Paula, localizada na rua Portugal, bairro Japiim, zona Sul. O evento contou com a apresentação de mágicas, malabarismos, boneco ventríloquo e palhaços, que levaram muita alegria e diversão à comunidade. Pais dos alunos da escola, além da comunidade, também participaram das atividades.

O presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, destacou que a segunda edição do Circo na Escola levou muita alegria e cultura às crianças da escola e da comunidade. “Hoje estamos na zona Sul com mais de mil crianças para brincar com os artistas circenses. A próxima edição será na escola São Benedito, zona centro-sul, e brevemente divulgaremos as próximas escolas em nossas redes social”.

Para a diretora da escola, Maria Santana, o evento é um momento cultural do qual a escola e a comunidade participam mutuamente. “Os alunos adoraram o evento e, hoje, a escola estava lotada. Como educadora, vejo que esses eventos são muito importantes para trabalhar a autoestima dos professores e alunos”, afirmou.

A dona de casa Joice Costa disse que este é um momento de interação com as crianças e recomendou o projeto em outras escolas. “É uma oportunidade das crianças interagirem com os artistas nesse dia de lazer na escola”.

A primeira edição do projeto ocorreu na escola municipal Gilberto Rodrigues, bairro Lago Azul, e levou aos pais, alunos e comunidade em geral, muita alegria e encanto.

Circo na Escola

O projeto “Circo na Escola” visa atender a todos os públicos, mas especialmente, as crianças. O objetivo é alcançar 5 mil alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino, seja na zona urbana ou rural. A ação levará shows circenses, com atividades lúdicas, bate-papo para socialização dos participantes, fortalecendo os vínculos comunitários, proporcionando interação entre os estudantes.

As apresentações irão ocorrer sempre aos domingos pela manhã. Fazem parte das apresentações o malabarista Francion; os palhaços Spoleta, Teco-teco, Letreka e Lero-lero; o mágico Spaguete; e o boneco de ventríloquo Luizinho.

Assessoria