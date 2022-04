Prefeitura promove 7ª Reunião do FOPAZFM

MANAUS, AM — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), promove, nesta terça-feira, 26/4, às 14h, a 7ª reunião do Fórum Municipal Permanente de Articulação da Zona Franca de Manaus (FOPAZFM), no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), situado na avenida Joaquim Nabuco, Centro, zona Sul da capital.

O FOPAZFM foi criado pelo Decreto Municipal n° 5.049/2021, assinado pelo prefeito David Almeida em virtude da necessidade de integração entre os setores da indústria, comércio e agropecuária, que compõem a Zona Franca de Manaus. O fórum é permanente e tem a Semtepi como secretaria-executiva.