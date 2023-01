Prefeitura prepara ações para intensificar políticas de saúde em escolas da zona Sul de Manaus

MANAUS — Dando início ao planejamento das atividades do Programa Saúde na Escola (PSE) para este ano, a Prefeitura de Manaus reuniu, nesta quinta-feira, 26/1, profissionais que atuam no Distrito de Saúde (Disa) Sul para alinhar as ações que serão adotadas nas escolas atendidas pelo programa no território. O programa faz parte de uma política intersetorial instituída pelo Ministério da Saúde, implantado em Manaus desde 2009.

A chefe do Núcleo do PSE na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Giane Sena, informou que a atividade, intitulada “Círculos de Vivências”, foi iniciada pelo Disa Sul, e na próxima semana será executada pelos demais Distritos de Saúde da capital. As atividades planejadas têm o objetivo principal de fortalecer a atenção à saúde dos estudantes matriculados na rede pública.

“Nós temos 13 ações pactuadas que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo, que trabalham a promoção e prevenção à saúde, a avaliação das condições de saúde e a educação em saúde. Teremos os profissionais de saúde presentes nas escolas para trabalhar a saúde bucal, auditiva, sexual e reprodutiva, a prevenção à obesidade, ao Aedes Aegypti, às ISTs, dentre outros temas”, explicou.

Conforme Giane, as atividades do PSE são realizadas em 257 instituições de ensino da rede pública, em Manaus, tanto da Secretaria Municipal de Educação (Semed) quanto da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Na zona Sul, cerca de 70 escolas são atendidas com as ações do programa.

A diretora do Disa Sul, Jucinara Rodrigues, ressaltou que as atividades são planejadas com foco nas crianças e adolescentes, incentivando que esse público faça parte de todo o processo de cuidado com a saúde, a partir da aproximação com os profissionais da Semsa no ambiente escolar, e muitas vezes essas ações atingem, também, os próprios pais dos alunos.

“O trabalho dos técnicos é voltado muito para fortalecer as políticas de saúde. Isso envolve desde a assistência no processo de imunização até a detecção de possíveis casos de hanseníase, por exemplo. Para isso, nós trabalhamos com cronograma de acompanhamento das visitas, planejamento prévio das ações, além da avaliação e monitoramento dos indicadores, para sabermos quais os resultados estão sendo alcançados”, observou.

Jucianara destacou, ainda, que a parceria entre os agentes de saúde e os trabalhadores da educação tem sido fortalecida, e vem representando um grande sucesso no alcance dos objetivos.

“Nossos pedagogos, professores, acabam sendo envolvidos na questão do que o Ministério da Saúde está pactuando naquele mês. Nós também apoiamos esses profissionais com capacitações, para que eles possam identificar na sala de aula como apoiar aquela criança ou adolescente”, pontuou.

Na próxima semana, de 30/1 a 2/2, os “Círculos de Vivências” irão reunir profissionais de saúde dos Disas Leste, Norte, Oeste e Rural, para que as atividades do PSE sejam iniciadas junto do ano letivo da rede pública, previsto para 6/2.